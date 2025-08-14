Kaimiņu suņa riešana, gaudošana vai nepatīkama smaka daļai iedzīvotāju kļuvusi par ikdienas problēmu. Šādos gadījumos kārtības sargi bieži ir bezspēcīgi, jo likums neparedz efektīvus risinājumus. Šai problēmai uzmanību pievērsis Tiesībsarga birojs, dodot Zemkopības ministrijai nepilnus trīs mēnešus laika, lai novērstu nepilnības likumos, vēsta 360TV Ziņas.
Tiesībsarga birojā saņemti vairāki iedzīvotāju iesniegumi par mājdzīvnieku radītiem traucējumiem, kas visbiežāk saistīti ar gaudošanu, riešanu un smakām. Kā skaidro Ilze Jansone, Tiesībsarga biroja juriste, pašreizējais mehānisms, lai cīnītos ar šīm problēmām, nav pietiekams. Pēc pērn veiktajiem grozījumiem likumā, administratīvos sodus var piemērot tikai tad, ja tiek konstatēti arī dzīvnieka labturības pārkāpumi.
Tiesībsarga ieskatā, tas ir jāmaina. Jansone norāda, ka vienīgais spēkā esošais risinājums ir ar dzīvnieka atsavināšanu, kas ir "nesamērīgs ceļš katru reizi, kad kāds blakus rada traucējumu."
Problēma ir īpaši aktuāla konkrētās pašvaldībās. Piemēram, Jēkabpilī gada laikā pašvaldības policija saņēmusi 77 šādus izsaukumus un piekrīt Tiesībsarga secinājumiem. Jēkabpils novada pašvaldības policijas priekšnieka vietniece Inga Logina stāsta, ka gadījumos, kad suņa riešana vai smakas traucē, ar īpašniekiem tiek veiktas pārrunas, iesakot samazināt traucējošās darbības.
Mājdzīvnieka īpašniekam tiek norādīts, ka viņam jāiegulda darbs, lai dzīvnieks netraucētu apkārtējiem, piemēram, veicot apmācību. Tāpat ieteikts sniegt veterināro palīdzību, ja uzvedības problēmas, piemēram, gaudošana vai riešana, ir saistītas ar veselības problēmām.
Tiesībsargs ir vērsis Zemkopības ministrijas uzmanību uz šo problēmu, aicinot veikt izmaiņas likumā. Ilze Jansone uzsver: "Nepieciešams primāri atgriezt administratīvo atbildību, kas bija pašvaldībām pazīstams veids un mehānisms, kā cīnīties. Sākotnēji gan preventīvi brīdinot. Tad, ja šī preventīvā brīdināšana nestrādā, tad piemērot jau administratīvās atbildības ceļu."
Zemkopības ministrijai dots termiņš līdz 1. novembrim, lai rastu risinājumu. Lai gan no plašākiem komentāriem pagaidām atteicās, ministrija norādīja, ka tuvāko nedēļu laikā tiks veiktas pārrunas ar Tieslietu ministriju, lai rastu kopīgu problēmas risinājumu.
Plašāk skaties video:
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu