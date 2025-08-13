Latgales rajona tiesa diviem vīriešiem par slepkavību piespriedusi brīvības atņemšanu uz 12 gadiem un sešiem mēnešiem un brīvības atņemšanu uz 13 gadiem un sešiem mēnešiem, informēja prokuratūra.
Abiem piemērota arī probācijas uzraudzība uz diviem gadiem.
Kāda vīrieša slepkavība notika pērnā gada novembra sākumā kopīgas alkohola lietošanas laikā kādā dzīvoklī Rēzeknē. Uzzinot, ka noslepkavotajam bija vēlēšanās stāties dzimumattiecībās ar viena no vīriešiem draudzeni, apsūdzētais izdarīja vismaz četrus sitienus un spērienus pa upura ķermeni.
Pēc tam apsūdzētais iesita ar dūri pa vīrieša krūškurvi, pēc kā cietušais nokrita uz grīdas. Tad viņš turpināja savu uzbrukumu uz grīdas guļošajam vīrietim - vismaz vēl vienu reizi iesita ar dūri pa krūškurvi un divas reizes iespēra ar kāju pa seju.
Pēc tam apsūdzētais paziņoja otram vīrietim, ka cietušais vēlējies stāties dzimumattiecībās ar šī vīrieša draudzeni.
Uzzinot šo informāciju, otrs apsūdzētais turpināja pirmā vīrieša sākto vardarbību pret upuri, izdarot vairākus sitienus ar dūri pa galvu un spērienus pa galvu, seju un muguru. Tāpat vīrietis cietušajam vairākkārt sita pa galvu un citām ķermeņa daļām ar pannu, līdz tai nolūza rokturis.
Pēc tam, konstatējot, ka cietušais vīrietis neizrāda dzīvības pazīmes, apsūdzētie viņa ķermeni apsedza ar aizkaru un devās gulēt, savukārt nākamajā dienā atstāja notikuma vietu.
Izvērtējot izdarītā noziedzīgā nodarījuma smagumu, raksturu, kaitīgumu, personību, kā arī to, ka apsūdzētie pilnībā atzina savu vainu un izmantoja Kriminālprocesa likumā paredzētās tiesības uz sadarbību, kas izpaudās vienkāršāka procesa veida izvēlē, prokurors ar apsūdzētajiem noslēdza vienošanos par vainas atzīšanu un sodu, ko pēc tam tiesa apstiprināja.
