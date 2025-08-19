Olborgas zoodārza mājaslapā vēl arvien atrodams aicinājums gan iedzīvotājiem, gan uzņēmumiem ziedot dzīvniekus, kurus tālāk būtu iespēja izmantot plēsēju barībai.
Sociālajās vietnēs "Facebook" un "Instagram" zoodārzs pirms mēneša ievietojis šo aicinājumu ar īpašu akcentu uz mājas mīluļiem: "Vai tu zini, ka vari ziedot mazus mīļdzīvniekus Olborgas zoodārzam?" – vēsta uzruna. Pirms nedēļas, kad daudzi pasaules mediji sāka apcerēt šo aicinājumu, Olborgas zoodārzs savam paziņojumam slēdzis komentāru iespējas. "Pēc plašās starptautiskās intereses mēs esam izlēmuši slēgt komentāru sadaļu šai ziņai. Mēs saprotam, ka aicinājums izraisa emocijas un interesi, bet naidīga un ļaunprātīga retorika nav nepieciešama. (..) Būsim priecīgi atbildēt uz jūsu jautājumiem e-pastā," vēsta papildinātā ziņa vietnē "Instagram".
Vaislīgie truši un apnikušās jūrascūkas
Par Olborgas zoodārza politiku, papildinot plēsēju barības krājumus, pēdējās nedēļās ziņojuši pasaules un Eiropas lielākie ziņu portāli un starptautiskie mediji, piemēram, "BBC", "Euronews", "ABCnews", "Washingtonpost", "CNN" un "The Guardian". "Ir tik daudzi, kas zaudē interesi par saviem mīļdzīvniekiem, un tad mēs varam cilvēkus izglābt, neļaujot dzīvniekam nonākt uz ielas," Dānijas "TV2Nord" skaidrojis Olborgas zoodārza direktors Henriks Vesters Skovs Johansens. "Daudzi ierodas ar trušiem, jo viņiem ir bijis tik daudz mazuļu, un truši ir tik vaislīgi, ka viņiem bieži ir daudz mazuļu…" stāstījumu "TV2Nord" papildina zoodārza zooloģe Tea Lumanda Fadersbula.
"TV2Nord" noskaidrojis, ka šogad vien Olborgas zoodārzs kā ziedojumu ir saņēmis 137 trušus, 53 vistas, 22 zirgus un 18 jūrascūciņas.
Tikmēr sociālie tīkli vārās, daļai cilvēku protestējot pret Olborgas zoodārza aicinājumu. Daudzi no komentāru autoriem iebilst pret ideju principā. Citus savukārt šausmina doma, ka ziedots varētu tikt mājas mīlulis, piemēram, kaķis vai suns. Uz to gan arī pašam zoodārzam ir strikta atbilde: "Mēs nepieņemam citus plēsējus, piemēram, suņus vai kaķus, kā ziedojumu barībai." Tāpat arī zoodārzs savā mājaslapā izvietotajā informācijā norāda, ka ziedotie dzīvnieki vispirms tiek eitanazēti.
Aicinājums ziedot mājdzīvniekus plēsēju barībai ir sašķēlis sabiedrību.
Cilvēki protestē pret ideju, ka veseli mājdzīvnieki tiek izmantoti kā medījums. Citi savukārt aizstāv zooloģisko dārzu par centieniem saglabāt savvaļas dzīvnieku barošanās paradumus un ka mājlopu ziedošana zoodārzam ir laba iespēja, ja mājdzīvniekiem tuvojas dzīves beigas. Olborgas zoodārza darbinieki ir pārsteigti par sacelto viedokļu vētru, jo jau ilgu laiku plēsējus baro ar mājlopu gaļu, taču atzinīgi vērtē sākušās debates.
Plēsēju barībai aicina ziedot zirgus
Īpašu vietu sabiedrības diskusijās ieņem jautājums par zirgu ziedošanu.
"Ar pateicību pieņemam dzīvus zirgus, kurus Olborgas zoodārzā eitanazējam un nokaujam barībai," vēsta paziņojums Olborgas zoodārza mājaslapā. Zoodārza aicinājumā arī norādītas konkrētas prasības, veicot šo ziedojumu – zirga augstums nedrīkst pārsniegt 147 centimetrus, zirgam jābūt labā dzīvnieku labturības stāvoklī, un dzīvniekam vismaz pēdējo 30 dienu laikā nedrīkst būt veikta slimības ārstēšana, turklāt zirgam jābūt zirga pasei. Īpašnieks var saņemt nodokļu atlaidi, kas tiek aprēķināta pēc zirga vērtības – piecas dāņu kronas (3,8 eiro) par kilogramu.
Pasaulē populārajā diskusiju vietnē "Redditt" lasāma cilvēku pieredze šajā jautājumā, kā tas tiek risināts daudzviet pasaulē. "Tas ir ļoti izplatīts rīcības modelis arī Dienvidāfrikā," raksta kāds ar segvārdu "EmergencyCookie240". "Esmu zirgu īpašnieks jau 20 gadus, un tā ir ierasta lieta – ziedot zirgus lauvu vai leopardu rezervātiem. Tā darīt izvēlas daudzi." Tam emocionāli atbild sarunu biedrs "No-Poetry3327": "Tas ir iemesls, kādēļ man nekad nebūs zirga. Es zinu, un tā ir taisnība – šāda pieeja ir pats humānākais veids, ko vien var iesākt [zirga labā], tomēr es nekad nespētu tā rīkoties." Diskusiju turpina "baltinoccultation": "Kā bijušajam un topošajam zirga īpašniekam man tas patiesībā ļoti patīk. Kad pienāk laiks iemīļotā zirga eitanāzijai, manuprāt, ir diezgan dabiski un labi, ja mana zirga ķermenis tiek izmantots cita dzīvnieka barošanai."
Zoodārzs pamato savu aicinājumu
Olborgas zooloģiskais dārzs ir sniedzis paskaidrojošu atbildi, ka šādi dzīvnieki ir "svarīga mūsu plēsēju uztura sastāvdaļa, īpaši Eiropas lūšiem, kuriem nepieciešams vesels medījums, kas līdzinās tam, ko tie medī savvaļā. Šī prakse ļauj zoodārzam nodrošināt dabisku uzturu plēsējiem."