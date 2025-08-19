Patchy rain nearby 24 °C
#medijusapieri

Mediju sapieri. Ziedot mīļdzīvnieku plēsējiem…

Daina Šulca, Ieva Ēvalde / Latvijas Avīze
2025. gada 19. augusts, 14:00
Klausies ziņu audio formātā
2025. gada 19. augusts, 14:00
Olborgas zooloģiskais dārzs skaidro, ka ziedotie dzīvnieki ir "svarīga mūsu plēsēju uztura sastāvdaļa" un ka šī prakse sniedz iespēju zoodārzam nodrošināt dabisku uzturu plēsējiem.
Foto: Shutterstock

Olborgas zoodārza mājaslapā vēl arvien atrodams aicinājums gan iedzīvotājiem, gan uzņēmumiem ziedot dzīvniekus, kurus tālāk būtu iespēja izmantot plēsēju barībai.

Sociālajās vietnēs "Facebook" un "Instagram" zoodārzs pirms mēneša ievietojis šo aicinājumu ar īpašu akcentu uz mājas mīluļiem: "Vai tu zini, ka vari ziedot mazus mīļdzīvniekus Olborgas zoodārzam?" – vēsta uzruna. Pirms nedēļas, kad daudzi pasaules mediji sāka apcerēt šo aicinājumu, Olborgas zoodārzs savam paziņojumam slēdzis komentāru iespējas. "Pēc plašās starptautiskās intereses mēs esam izlēmuši slēgt komentāru sadaļu šai ziņai. Mēs saprotam, ka aicinājums izraisa emocijas un interesi, bet naidīga un ļaunprātīga retorika nav nepieciešama. (..) Būsim priecīgi atbildēt uz jūsu jautājumiem e-pastā," vēsta papildinātā ziņa vietnē "Instagram".

Vaislīgie truši un apnikušās jūrascūkas

Par Olborgas zoodārza politiku, papildinot plēsēju barības krājumus, pēdējās nedēļās ziņojuši pasaules un Eiropas lielākie ziņu portāli un starptautiskie mediji, piemēram, "BBC", "Euronews", "ABCnews", "Washingtonpost", "CNN" un "The Guardian". "Ir tik daudzi, kas zaudē interesi par saviem mīļdzīvniekiem, un tad mēs varam cilvēkus izglābt, neļaujot dzīvniekam nonākt uz ielas," Dānijas "TV2Nord" skaidrojis Olborgas zoodārza direktors Henriks Vesters Skovs Johansens. "Daudzi ierodas ar trušiem, jo viņiem ir bijis tik daudz mazuļu, un truši ir tik vaislīgi, ka viņiem bieži ir daudz mazuļu…" stāstījumu "TV2Nord" papildina zoodārza zooloģe Tea Lumanda Fadersbula.

"TV2Nord" noskaidrojis, ka šogad vien Olborgas zoodārzs kā ziedojumu ir saņēmis 137 trušus, 53 vistas, 22 zirgus un 18 jūrascūciņas.

Tikmēr sociālie tīkli vārās, daļai cilvēku protestējot pret Olborgas zoodārza aicinājumu. Daudzi no komentāru autoriem iebilst pret ideju principā. Citus savukārt šausmina doma, ka ziedots varētu tikt mājas mīlulis, piemēram, kaķis vai suns. Uz to gan arī pašam zoodārzam ir strikta atbilde: "Mēs nepieņemam citus plēsējus, piemēram, suņus vai kaķus, kā ziedojumu barībai." Tāpat arī zoodārzs savā mājaslapā izvietotajā informācijā norāda, ka ziedotie dzīvnieki vispirms tiek eitanazēti.

Aicinājums ziedot mājdzīvniekus plēsēju barībai ir sašķēlis sabiedrību. 

Cilvēki protestē pret ideju, ka veseli mājdzīvnieki tiek izmantoti kā medījums. Citi savukārt aizstāv zooloģisko dārzu par centieniem saglabāt savvaļas dzīvnieku barošanās paradumus un ka mājlopu ziedošana zoodārzam ir laba iespēja, ja mājdzīvniekiem tuvojas dzīves beigas. Olborgas zoodārza darbinieki ir pārsteigti par sacelto viedokļu vētru, jo jau ilgu laiku plēsējus baro ar mājlopu gaļu, taču atzinīgi vērtē sākušās debates.

Plēsēju barībai aicina ziedot zirgus

Īpašu vietu sabiedrības diskusijās ieņem jautājums par zirgu ziedošanu.

"Ar pateicību pieņemam dzīvus zirgus, kurus Olborgas zoodārzā eitanazējam un nokaujam barībai," vēsta paziņojums Olborgas zoodārza mājaslapā. Zoodārza aicinājumā arī norādītas konkrētas prasības, veicot šo ziedojumu – zirga augstums nedrīkst pārsniegt 147 centimetrus, zirgam jābūt labā dzīvnieku labturības stāvoklī, un dzīvniekam vismaz pēdējo 30 dienu laikā nedrīkst būt veikta slimības ārstēšana, turklāt zirgam jābūt zirga pasei. Īpašnieks var saņemt nodokļu atlaidi, kas tiek aprēķināta pēc zirga vērtības – piecas dāņu kronas (3,8 eiro) par kilogramu.

Pasaulē populārajā diskusiju vietnē "Redditt" lasāma cilvēku pieredze šajā jautājumā, kā tas tiek risināts daudzviet pasaulē. "Tas ir ļoti izplatīts rīcības modelis arī Dienvidāfrikā," raksta kāds ar segvārdu "EmergencyCookie240". "Esmu zirgu īpašnieks jau 20 gadus, un tā ir ierasta lieta – ziedot zirgus lauvu vai leopardu rezervātiem. Tā darīt izvēlas daudzi." Tam emocionāli atbild sarunu biedrs "No-Poetry3327": "Tas ir iemesls, kādēļ man nekad nebūs zirga. Es zinu, un tā ir taisnība – šāda pieeja ir pats humānākais veids, ko vien var iesākt [zirga labā], tomēr es nekad nespētu tā rīkoties." Diskusiju turpina "baltinoccultation": "Kā bijušajam un topošajam zirga īpašniekam man tas patiesībā ļoti patīk. Kad pienāk laiks iemīļotā zirga eitanāzijai, manuprāt, ir diezgan dabiski un labi, ja mana zirga ķermenis tiek izmantots cita dzīvnieka barošanai."

Zoodārzs pamato savu aicinājumu

Olborgas zooloģiskais dārzs ir sniedzis paskaidrojošu atbildi, ka šādi dzīvnieki ir "svarīga mūsu plēsēju uztura sastāvdaļa, īpaši Eiropas lūšiem, kuriem nepieciešams vesels medījums, kas līdzinās tam, ko tie medī savvaļā. Šī prakse ļauj zoodārzam nodrošināt dabisku uzturu plēsējiem."

Turot plēsējdzīvniekus, ir nepieciešams tos barot ar gaļu, vēlams, ar kažokādu un kauliem, lai sagādātu tiem pēc iespējas dabiskāku uzturu. 

Kažokādas darbojas kā plēsēju zobu birstes, bet kauli ir lielisks kalcija avots. "Tādā veidā nekas netiek izniekots – un mēs nodrošinām mūsu plēsēju dabisku uzvedību, uzturu un labsajūtu," paziņojis zoodārzs, "tāpēc ir loģiski dzīvniekus, kuriem dažādu iemeslu dēļ ir jāveic eitanāzija, izmantot šādā veidā." Eksperti apgalvo, ka ziedošana izmaksu ziņā varētu būt efektīvākais un dabiskākais veids, kā barot zooloģiskā dārza plēsējus.

Olborgas zoodārzs ir dibināts 1935. gadā, un šobrīd tajā ir pārstāvētas 105 dzīvnieku sugas. Zoodārzā mājvietas atrastas 1779 dzīvniekiem – zīdītājiem, putniem, rāpuļiem, gliemjiem un citiem.

Tas nav nekāds jaunums

Dzīvnieku barošana ar mazākiem mājlopiem vai citiem dzīvniekiem Olborgas zoodārzā tiek izmantota jau daudzus gadus un ir izplatīta prakse Dānijā.

2014. gadā Kopenhāgenas zoodārzs piesaistīja uzmanību sociālajos tīklos, kad nogalināja divus gadus vecu žirafi, lai izvairītos no dzīvnieka tuvradnieciskas krustošanās, un izbaroja to plēsējiem, kā arī nogalināja četras lauvas, to vidū – divus mazuļus. Lauvas tika eitanizētas, jo nespēja sevi aizstāvēt pret jauna lauvu tēviņa uzbrukumiem, kurš citas lauvas nogalinātu, tiklīdz tam rastos tāda iespēja. Arī toreiz, pirms vairāk nekā 10 gadiem, šīs ziņas par žirafi un lauvām ļoti satrauca sabiedrību.

Šajās dienās neizpratni un protestus izraisījis arī līdzīgs lēmums Nirnbergas zooloģiskajā dārzā. Tur nolemts eitanazēt 12 Gvinejas paviānus, jo to aploks kļuvis pārāk pārpildīts. Ignorējot aktīvistu un dzīvnieku tiesību aizstāvju grupu pieaugošos protestus, jūlija beigās zoodārzs paviānus likvidējis. 

Daži no paviāniem pēc eitanāzijas izbaroti lauvām. Pēc šī lēmuma zoodārza darbiniekiem tiek draudēts ar izrēķināšanos un pat izteikti nāves draudi, 

– tā vēsta medijs "Independent". Iepriekš zoodārzs bija mēģinājis ierobežot paviānu vairošanos aplokā ar īpašiem kontracepcijas preparātiem, kā arī atrast daļai dzīvnieku mājvietu citos zoodārzos, tomēr visi šie centieni esot izrādījušies neveiksmīgi.

"Rīga ZOO" pieredze atšķiras

  • "Latvijas Avīze" interesējās arī Rīgas zooloģiskajā dārzā, kā tiek baroti tur mītošie plēsēji un vai netiek plānota līdzīga veida dzīvnieku ziedojumu pieņemšana, kā to dara kolēģi Dānijā. "Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs nepraktizē mājdzīvnieku ziedojumu pieņemšanu, lai tos izmantotu kā barību. Nepieciešamo barību gaļēdājiem nodrošinām gan paši, gan iepērkot, piemēram, paipalas, trušus un liellopu gaļu," skaidro "Rīga ZOO" Dzīvnieku kolekcijas departamenta vadītāja Guna Vītola. Papildus viņa norāda, ka dzīva barība Rīgas zoodārzā tiek izmantota tikai noteiktām sugām, kurām tā ir bioloģiski nepieciešama, piemēram, vardēm, kuras nespēj uztvert nekustīgu barību un tiek barotas ar dzīviem bezmugurkaulniekiem.

Lūgta vērtēt Olborgas zoodārza mājas mīluļu ziedojumu praksi, "Rīga ZOO" pārstāve atbild diplomātiski: "Katrs akreditēts zoodārzs darbojas savas valsts likumu ietvaros, ņemot vērā arī kultūras un sociālās normas."

Eiropas Savienības finansēts. Paustie viedokļi un uzskati atspoguļo autora(-u) personīgos uzskatus un ne vienmēr sakrīt ar Eiropas Savienības vai Eiropas Izglītības un Kultūras izpildaģentūras (EACEA) viedokli. Ne Eiropas Savienība, ne EACEA nenes atbildību par paustajiem uzskatiem.
