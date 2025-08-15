Tā dēvētajā bijušā Ministru prezidenta Krišjāņa Kariņa (JV) lidojumu lietā prokuratūra cēlusi apsūdzību bijušajam Valsts kancelejas vadītājam Jānim Citskovskim, vēstīja Latvijas Televīzijas (LTV) raidījums "Panorāma".
LTV rīcībā esošo informāciju apstiprinājuši vairāki neatkarīgi avoti. Pēc neoficiālas informācijas, Citskovskim apsūdzība celta par iespējamu iepirkuma procedūras pārkāpumu, proti, saņemot premjera biroja lūgumu organizēt lidojumu ar privātlidmašīnu, viņam vajadzējis atteikt šādu iespēju un vispirms aicināt sakārtot dokumentus, kas ļautu izmantot privātos reisus.
Ģenerālprokuratūra pagaidām neatklāj, cik ilgi vēl tiks vērtēti lietas materiāli un kad lieta varētu nonākt tiesā.
Prokuratūra aģentūru LETA otrdien informēja, ka apsūdzība celta par amata pienākumu nepildīšanu, kas izraisīja smagas sekas. Vienlaikus prokuratūrā apliecināja, ka pati persona otrdien ir iepazīstināta ar apsūdzību. Prokuratūrā gan nekomentēja, vai šajā lietā tiek vērtēta iespējama apsūdzību celšana vēl citām personām.
Kriminālprocesu virza Noziedzīgu nodarījumu valsts institūciju dienestā izmeklēšanas prokuratūra.
Patlaban lietā izmeklēšana tiek turpināta, tāpēc prokuratūra plašākus komentārus nesniedz.
Jau iepriekš medijos izskanējis, ka lietā tiesības uz aizstāvību ir toreizējiem Valsts kancelejas darbiniekiem, tostarp bijušajam Valsts kancelejas direktoram Citskovskim.
Citskovskis aģentūrai LETA otrdien teica, ka neesot redzējis prokuratūras preses paziņojumu un šobrīd viņš neko nevarot komentēt. Vaicāts, vai bijis prokuratūrā uz apsūdzības uzrādīšanu, viņš atbildēja, ka esot iepriekš bijis pie likumsargiem uz daudzām darbībām un liecību sniegšanu. "Man jāredz, ko prokuratūra izplatījusi. Es šobrīd nevaru neko..." piebilda Citskovskis.
Vēlreiz lūgts precizēt, vai viņam nav zināms, vai apsūdzība ir celta viņam vai kādai citai personai, Citskovskis atbildēja: "Tas jums jāprasa prokuratūrai, tā labāk nokomentēs, par ko ir runa."
Kariņš LTV norādīja, ka nav informēts par speciālo reisu lietā celto apsūdzību kādai personai, tostarp viņam neesot informācijas par to, kam apsūdzība celta. Vienlaikus Kariņš sacīja, ka viņam nekad nav bijis kāds statuss šajā lietā.
Jau ziņots, ka prokuratūra iepriekš nolēma pārņemt no Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (KNAB) kriminālprocesu par iespējamu izšķērdēšanu saistībā ar lidmašīnu līgumreisu izmantošanu ekspremjera komandējumos.
Ar virsprokurora lēmumu šis kriminālprocess ir izņemts no izmeklēšanas iestādes un nodots prokuroram kā procesa virzītājam.
2024.gada marta beigās Ģenerālprokuratūra sāka un nodeva KNAB izmeklēšanai kriminālprocesu par iespējamu izšķērdēšanu saistībā ar lidmašīnu līgumreisu izmantošanu bijušā premjera komandējumos.
Ģenerālprokuratūras pārbaudē konstatēts, ka speciālajiem līgumreisiem, kas tika organizēti no 2021. līdz 2023. gadam, tika izlietotas lielākas summas, nekā bija paredzēts līgumos, kas noslēgti ar ceļojumu aģentūrām par līgumreisu organizēšanu.
Ņemot vērā minēto, prokurore nolēmusi sākt kriminālprocesu pēc Krimināllikuma panta par iespējamu izšķērdēšanu lielā apmērā.
Nelikumīga un neekonomiska rīcība, organizējot Kariņa speciālos lidojumus, Latvijas un Eiropas Savienības Padomes budžetiem kopumā esot radījusi ap 545 000 eiro nepamatotus izdevumus, revīzijā konstatējusi Valsts kontrole.
Kā norādījusi Valsts kontrole, revīzijas laikā iegūtā informācija liecina, ka lēmumu pieņemšanā un īstenošanā par speciālo lidojumu izmantošanu ārvalstu komandējumos faktiski bija iesaistīts gan tā brīža Ministru prezidents Kariņš, gan viņa tiešā pakļautībā esošais Ministru prezidenta birojs un Valsts kanceleja. Premjera biroju tolaik vadīja tagadējais Saeimas deputāts Jānis Patmalnieks (JV), bet Valsts kanceleju vadīja Citskovskis.
Sākotnēji saistībā ar Kariņa lidojumu skandālu no amata uz laiku tika atstādināts Citskovskis. Vēlāk Citskovskis darbu Valsts kancelejā pameta.
Jau ziņots, ka iepazinies ar trauksmes cēlēja ziņojumu, Augstākās tiesas (AT) priekšsēdētājs Aigars Strupišs šopavasar ierosināja pārbaudi, vai ir pamats toreizējā ģenerālprokurora Stukāna atlaišanai. Ziņojumu bija rakstījusi Kariņa lidojumu lietas bijusī uzraugošā prokurore Viorika Jirgena. AT plēnums, izvērtējot pārbaudes rezultātus, nesaskatīja pamatu atlaist no amata ģenerālprokuroru Stukānu.
Stukāns šovasar nesekmīgi kandidēja uz vēl vienu termiņu ģenerālprokurora amatā.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu