Brāļi Daniels un Bruno Lielbārži pirmo reizi šosezon uzvarēja pasaules čempionāta posmā motokrosā ekipāžām, piedevām to paveica savās mājās Madonā.
Lielbāržiem uzvara nāca sīvā cīņā ar Justinu Kēbenu un Dionu Rītmanu. Nīderlandieši par nepilnām sešām sekundēm bija ātrāki pirmajā braucienā, savukārt otrajā Lielbārži revanšējās, konkurentus atstājot aiz sevis, kas posma kopvērtējumā ļāva izcīnīt uzvaru. "Viss salikās tā, kā tam vajadzēja salikties. Otrajā braucienā mums sākumā priekšā bija brits Vilikinsons, taču jau pirmajā aplī izdevās viņu apsteigt un tālāk jau braucām savu braucienu – brīvi un viegli. Ļoti palīdzēja skatītāji, labāk nevar būt," brāļi pēc uzvaras, tāpat kā vairāki tūkstoši viņu līdzjutēju Smeceres sila trasē, bija varen gandarīti. Nopelnītie 47 punkti kopvērtējumā ļāva pakāpties pozīciju augstāk uz ceturto vietu, un pirms pēdējiem diviem etapiem Lielbārži no labāko trijnieka atpaliek vairs par 18 punktiem.
Turpat Madonā labi veicās arī Latvijas kvadriciklistiem, kuri startē Eiropas čempionātā. Otro vietu posmā izcīnīja Reinis Bicāns, trešais bija Kārlis Neija, kurš trešais ir arī čempionāta kopvērtējumā.
Pēc jūnija sākumā gūtās pleca traumas pasaules čempionāta apritē atgriezies Pauls Jonass. "Kawasaki" komandas braucējs Zviedrijas trasē Udevallā ieņēma 10. vietu (braucienos 15. un 10.). Uzvarēja Jonasa komandas biedrs Romēns Fevrs, francūzim sperot plašu soli pretim pasaules čempiona titulam. Vēl atlikuši četri posmi. Savukārt Eiropas čempionātā EMX250 klasē Udevallā trešais bija Jānis Reišulis, saglabājot vadību čempionāta kopvērtējumā, kurā tuvāko sekotāju ungāru Noelu Zanoču apsteidz par 27 punktiem. Šajā klasē līdz sezonas beigām vēl divas sacīkstes – šonedēļ Nīderlandē un septembra pirmās nedēļas nogalē Turcijā.
