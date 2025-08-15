Latvijas basketbola izlase pārbaudes spēlē papildlaikā zaudē Lietuvai

Latvijas vīriešu basketbola izlase, gatavojoties Eiropas čempionātam, ceturtdien "Xiaomi arēnā" pārbaudes mačā papildlaikā zaudēja Lietuvas valstsvienībai. Latvijas basketbolisti piedzīvoja zaudējumu ar 105:109 (39:29, 20:21, 17:23, 17:20, 12:16).
Rezultatīvākais Latvijas izlases rindās bija Rihards Lomažs, kurš iekrāja 27 punktus un astoņas rezultatīvas piespēles, Kristaps Porziņģis pievienoja 22 punktus, piecas rezultatīvas piespēles un trīs bloķētus metienus, bet vēl 15 un 14 punktus guva attiecīgi Kristers Zoriks un Dāvis Bertāns.
Starp lietuviešiem Roks Jokubaitis izcēlās ar 20 punktiem un septiņām rezultatīvām piespēlēm, kamēr Jons Valančūns tika pie 16 punktiem.
Pirmajā ceturtdaļā Latvijas basketbolisti realizēja sešus tālmetienus, no kuriem četrus grozā raidīja Dāvis Bertāns, un pēc pirmajām desmit minūtēm Latvija bija vadībā ar 39:29. Otrajā ceturtdaļā abas vienības spēlēja mazāk rezultatīvi, taču latvieši neļāva pietuvoties pretiniekiem un pirms puslaika pārtraukuma saglabāja +9.
Trešās ceturtdaļas vidū Lietuvai padevās 11:0 izrāviens, samazinot Latvijas pārsvaru trīs minūtes līdz ceturtdaļas beigām līdz vienam punktam, bet līdz noslēdzošajai ceturtdaļai latvieši saglabāja tikai trīs punktu pārsvaru (76:73).
Ceturtās ceturtdaļas ievadā lietuvieši pēc astoņu punktu izrāviena izvirzījās vadībā ar 81:76, taču latvieši ātri guva četrus punktus un samazināja deficītu līdz vienam punktam. Zoriks raidīja grozā divus soda metienus un Lomažs precīzi noslēdza caurgājienu, Latvijai atgūstot trīs punktu pārsvaru.
Noslēdzošās ceturtdaļas turpinājumā lietuvieši atguva +3, bet Latvija guva piecus punktus pēc kārtas. Pēdējā pamatlaika minūtē Lietuva atkal panāca neizšķirtu, un Porziņģis vēl varēja izraut uzvaru, taču viņa metiens bija neprecīzs.
Papildlaikā Latvijas basketbolisti divas reizes pēc kārtas 24 sekunžu laikā nespēja izveidot uzbrukumu, kas ļāva lietuviešiem iekrāt piecu punktu pārsvaru. Dairis Bertāns realizēja tālmetienu, uz ko Lietuva pēdējā minūtē atbildēja ar Valančūna gūtiem diviem punktiem no groza apakšas, atjaunojot +4.
Porziņģis guva vēl divus punktus, bet Lietuva tika pie diviem soda metieniem, kas tika izpildīti precīzi, atgūstot četru punktu pārsvaru. No trīspunktu metienu līnijas precīzs bija Zoriks, un pēc Lomaža ātri izdarītas piezīmes lietuvieši tika pie vēl diviem soda metieniem, abus realizējot un tiekot pie +3. Turpinājumā Latvijai vairs neizdevās pietuvoties, lietuviešiem tiekot pie uzvaras ar 109:105.