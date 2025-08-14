Mūžībā devies arhitekts, arhitektūras teorētiķis un Rīgas Tehniskās universitātes Arhitektūras un dizaina institūta profesors Jānis Krastiņš, apstiprināja RTU pārstāve Dita Arāja.
Krastiņš dzimis 1943. gadā Rīgā. Viņš bija Latvijas Arhitektu savienības biedrs kopš 1970. gada, savukārt kopš 1994. gada - Latvijas Zinātņu akadēmijas īstenais loceklis.
Krastiņš bija vairāku zinātnisko izdevumu redakcijas kolēģiju, zinātnisko padomju un oficiālo konsultatīvo institūciju loceklis. Viņš saņēmis vairākas profesionālās atzinības ne tikai Latvijā, bet arī Austrijā, ASV un Itālijā.
Krastiņš veicis virkni arhitektūras projektu un kultūras pieminekļu izpēti. Krastiņa atstāto mantojumu veido vairāk nekā 710 zinātniskie darbi, kas publicēti Amerikas Savienotajās Valstīs, Apvienotā Karalistē, Austrijā, Beļģijā, Čehijā, Dānijā, Francijā, Igaunijā, Islandē, Itālijā, Krievijā, Latvijā, Lietuvā, Nīderlandē, Norvēģijā, Polijā, Portugālē, Slovēnijā, Somijā, Spānijā, Turcijā, Vācijā un Zviedrijā, tostarp 30 grāmatas par dažādām arhitektūras vēstures un teorijas tēmām.
2014. gada 12. jūlijā Krastiņa vārdu piešķīra asteroīdam "85466 Krastiņš".
