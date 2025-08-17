Ukrainas sabiedrotie Eiropā plāno pavadīt prezidentu Volodimiru Zelenski uz ASV, lai stiprinātu viņa sarunu pozīcijas ar ASV prezidentu Donaldu Trampu un izvairītos no konflikta atkārtošanās Baltajā namā, vēsta izdevums "Politico" un amatpersonas.
Zelenski Vašingtonas vizītē pavadīs Eiropas Komisijas prezidente Urzula fon der Leiena, Vācijas kanclers Frīdrihs Mercs, Francijas prezidents Emanuels Makrons, Itālijas premjerministre Džordža Meloni, Somijas prezidents Aleksandrs Stubs un NATO ģenerālsekretārs Marks Rite.
"Šodien pēcpusdienā es Briselē uzņemšu Zelenski," Leiena pavēstīja platformā "X". "Pēc prezidenta Zelenska lūguma es rīt pievienošos sanāksmē ar prezidentu Trampu un citiem Eiropas līderiem Baltajā namā."
Arī Mercs dosies uz Vašingtonu, lai pievienotos sarunām starp Zelenski un Trampu, paziņoja Vācijas valdības pārstāvis.
Mercs piedalīsies sarunās kopā ar Leienu un citiem Eiropas līderiem, lai paustu "interesi par ātru miera līguma panākšanu Ukrainā", teikts valdības paziņojumā.
"Politico" raksta, ka Eiropa cenšas izvairīties no situācijas atkārtošanās, kas varētu sabojāt prezidentu attiecības šajā delikātajā brīdī.
"Eiropa un Ukraina uzskata, ka pirmdienas samits Vašingtonā ir galvenais, lai pārliecinātu Trampu nepiekrist Kijivai nepieņemamiem noteikumiem, jo īpaši par Ukrainas teritoriju, kuras Maskava kontrolē tikai daļēji, nodošanu Krievijai," raksta "Politico".
Izdevums norāda, ka Trampa tikšanās ar Putinu ir radījusi bažas Eiropā: viņi baidās, ka Ukrainas prezidents nesaņems tikpat draudzīgu attieksmi.
"Acīmredzot Aļaskas samita rezultāti ir izraisījuši bažas Eiropā, jo Tramps, šķiet, ir piekritis ievērojamai daļai Putina argumentu,"
norāda Eiropas Ārlietu padomes pārstāvis Kamils Grans.
Pēc viņa teiktā, samits nebija katastrofa, taču "eiropieši noteikti ir nobažījušies par virzienu, kurā lietas attīstās". Tāpēc sabiedrotie vēlas izvairīties no jebkādas "drāmas" Zelenska gaidāmās vizītes laikā.
Eiropas amatpersonas jūtas atvieglotas, ka Tramps nav noslēdzis vienošanos ar Putinu, bet ir vīlušās, ka no darba kārtības tika svītrots jautājums par stingriem sekundārajiem tarifiem valstīm, kas pērk Krievijas naftu, raksta "Politico".
Zelenskis pēc sestdienas telefonsarunas ar Trampu paziņoja, ka pirmdien tiksies ar ASV prezidentu Vašingtonā Baltajā namā.
Tramps pēc sarunām Aļaskā ar Putinu un sekojošās telefonsarunas ar Zelenski un Eiropas līderiem platformā "Truth Social" rakstīja, ka visi esot vienisprātis - labākais veids, kā izbeigt karu, ir virzīties uz miera līgumu, nevis vest sarunas par pagaidu uguns pārtraukšanu.
Laikraksts "Wall Street Journal" vēl 8.augustā, atsaucoties uz avotiem, vēstīja, ka Putins ir gatavs piekrist uguns pārtraukšanai, ja Ukraina izvedīs savu karaspēku no Doneckas apgabala. Frontes līnija citos reģionos tiktu iesaldēta.
Aptauja
Kādi ir Donalda Trampa mērķi attiecībā uz Krieviju un Ukrainu?
KONTEKSTS
2022. gada 24. februārī Krievijas diktators Vladimirs Putins deva pavēli iebrukt Ukrainā. Putins apgalvoja, ka NATO gatavojas izmantot Ukrainu kā placdarmu agresijai pret Krieviju, lai gan šiem apgalvojumiem nebija pierādījumu. Starptautiskā krimināltiesa (SKT) 2023. gada martā izdeva Putina aresta orderi par nelikumīgu ukraiņu bērnu deportāciju no okupētajām teritorijām Ukrainā.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties un reizi nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.