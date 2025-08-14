Latvijas basketbola izlase šovakar aizvadīs otro pārbaudes spēli pirms Eiropas čempionāta, "Xiaomi arēnā" Rīgā uzņemot Lietuvu.
Sākums pulksten 19.30, tiešraide kanālā TV6. Sestdien pie mūsējiem viesosies Slovēnija.
Veselības likstas
Pirmajā pārbaudes spēlē Latvijas izlase Triestē ar 75:91 zaudēja Itālijai. Neliela kājas muskuļa savainojuma dēļ otrajā puslaikā nespēlēja Artūrs Žagars, kurš šonedēļ ar komandu nav trenējies un Rīgas pārbaudes mačos nepiedalīsies, bet pēc tam varētu atgriezties ierindā.
Pilnvērtīgi joprojām netrenējas Rodions Kurucs, kuram ir līdzīgas problēmas ar pēdu kā Kristapam Porziņģim pirms Pasaules kausa. Par laimi, gan ne tik akūtā formā, bet viņš pagaidām strādā individuāli un komandas treniņos nepiedalās. Treneri cer, ka Rodions varēs iziet laukumā pēdējās pārbaudes spēlēs nākamnedēļ Grieķijā, bet pieļauj arī, ka būs jāgaida ilgāk. Situācija ar trešajiem numuriem kļūst trausla – vakar treniņu, gūstot pleca savainojumu, nepabeidza Mārtiņš Laksa. Ņemot vērā problēmas, pastāv iespēja, ka kandidātu lokā atgriežas Ojārs Siliņš, kurš gan veselības likstu dēļ īsti netrenējās nometnes pirmajā nedēļā Rīgā.
Dzimšanas dienu nesvinēja
Pozitīvā noskaņojumā pēc treniņa ar žurnālistiem sarunājās Kristaps Porziņģis, atzīstot, ka spēlē pret Itāliju (guva 14 punktus) neesot juties optimālā sportiskajā formā, bet tas ir tikai laika jautājums: "Itāļi piedāvāja tādu ne pārbaudes spēlēm raksturīgu intensitāti, ļoti agresīvi, mēs šai spēlei speciāli negatavojāmies, līdz ar to rezultāts ir tāds, kāds ir. Bija brīži, kad skrējām mazliet haosā, domāju, ka nākamajās spēlēs būs liels lēciens."
"Iepriekšējo reizi tāda nedēļas nometne kā Slovēnijā man bija Ņujorkas "Knicks" laikā, kaut kas citāds pēc ilga pārtraukuma, forši, laba atmosfēra.
Man patika ar Rolandu Šmitu, Andreju Gražuli un vēl citiem pamakšķerēt, 20 reizes iemetu, mani pamācīja, bet neko diemžēl nenoķēru, Andrejs izvilka sapalus,"
par nometni Slovēnijā un kopīgajiem atpūtas brīžiem iespaidos dalījās Porziņģis. Dienu pirms došanās uz nometni Kristapam apritēja 30, draugam un trenerim Žanim Peineram – 35, taču ar komandu svinības neesot bijušas.
Leiši ieskrējušies
Lietuvas izlasi kopš pagājušā gada oktobra vada Rims Kurtinaitis, sagatavošanās posmā kaimiņi aizvadījuši trīs pārbaudes spēles, visās izcīnot pārliecinošas uzvaras – 89:68 pret Igauniju, 91:70 pret Turciju, 77:54 pret Gruziju. Sezonas laikā Kurtinaiša asistents publiski kritizēja Jonu Valančūnu, bet, par spīti tam, centrs arī šovasar ir izlasē. Nav Domanta Saboņa, kurš sezonas beigās guva savainojumu, un nespēlē arī trešais lietuviešu pārstāvis Nacionālajā basketbola asociācijā (NBA) Mats Buzelis.
"Lietuva arī bez visiem NBA spēlētājiem ir ļoti laba, spēlē agresīvi, aizsargi ir normāli suņi. Gribēs mūs izsist no ritma. Neteiktu, ka man spēles pret Lietuvu ir īpašas, turklāt šī ir pārbaudes spēle, bet tikšanās ar viņiem allaž ir emocionāli nedaudz uzlādētākas. Ja kādreiz nevarējām ar Lietuvu sacensties, tagad laiki mainījušies," spraigu cīņu sagaida Kristaps Porziņģis, padaloties ar viedokli, ka viņam ļoti paticis, kā savulaik spēlēja lietuvietis Ramūns Šiškausks, protams, Arvīds Sabonis, Šarūns Marčuļonis. Viņam ir draudzīgas attiecības ar bijušo komandas biedru Mindaugu Kuzminsku, pie kura mēdz ciemoties Lietuvā.
Slovēnija pagājušajā nedēļā divreiz tikās ar Vāciju, abos mačos zaudējot (89:103 un 70:80), Luka Dončičs spēlēja pirmajā mačā, gūstot 19 punktus. "Mums ar Luku ir normālas attiecības. Laiks Dalasā neizdevās, bet tas ir pagājis, ir sanācis daudz spēlēt vienam pret otru, pagājušajā gadā bija fināls NBA, bet Eiropā neesam tikušies laukumā kopš 2017. gada, būs interesanti," par Dončiču teica Porziņģis.
Pret Latviju spēlēs agresīvi
Jānis Gailītis, Latvijas izlases treneris: "Cenšamies Kristapu Porziņģi iekļaut komandā, viņš ir specifisks spēlētājs, mēģinām atrast lomas pārējiem, labākos virknējumus, spēles intensitāti, un paralēli tam ir jāieiet formā. Itālijai bija trešā pārbaudes spēle, mums – pirmā, bija zināms šoks, bet daudzi pret mums cīnīsies ar agresīvu basketbolu. Saspēles vadītājiem jāizmanto Kristaps, nevis jāpārrespektē, jo viņš citus padara labākus, klātesamība var atbrīvot daudz vietas pārējiem. Plānojam, ka Kristaps spēlēs abos pārbaudes mačos Rīgā. Izlase nav vieta, kur spēlētājiem jādara kaut kas jauns, Rihards Lomažs kā pirmais numurs gāja piespiedu kārtā, jābūt gataviem dažādiem risinājumiem. Pret Lietuvu gribam vairāk kontrolēt spēli, atrast parocīgu ritmu, Lietuva ar treneri Rimu Kurtinaiti daudz smagi strādā, ir spēlētāji, kas mīl to darīt, tas būs labs fiziskais pārbaudījums, viņi ir viena no jaudīgākajām komandām."
Eiropas čempionāts Rīgā sāksies 27. augustā, Latvijai pirmajā dienā spēle pret Turciju.
