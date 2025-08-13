Dziedātāja Annija Putniņa laiž klajā singlu "Kur ir tā meitene", kas stāsta par meiteni, kura reiz sapņoja bez robežām. Par to laiku, kad pasaule šķita liela, viegla un piepildīta – kad nevajadzēja atļaujas vai paskaidrojumus, tikai sajūtu, ka viss ir iespējams.
"Tā radās brīdī, kad šķita, ka man vairs nesanāk, un bija jautājums – vai es tikšu ar visu galā,” stāsta Annija. “Šķirstot vecos fotoalbumus, izveidoju kolāžu, kas raisīja daudz domu un jautājumu – piemēram, kur ir tā meitene, kas reiz darīja to, ko sirds kāroja, bez aizspriedumiem, bez apkārtējās pasaules nosodījumiem. Šī dziesma ir vēlme atkal sastapt to meiteni, kas ar vieglu sirdi un ticību sev soļoja cauri dienai."
Dziesma tapusi sadarbojoties ar mūziķiem Dagni Roziņu un Robertu Memmēnu.
Šī gada 5. maijā mūziķe laida klajā savu pirmo solo singlu ar nosaukumu "Ir kārtējais rīts", kurš, tāpat kā dziesma "Kur ir tā meitene" ir daļa no gaidāmā solo albuma.
Annija Putniņa līdz šim sevi apliecinājusi kā daudzpusīga mūzikas repertuāra izpildītāja un talantīga mūziklu aktrise. Klausītāju simpātijas guvusi izpildot daudzu Latvijā mīlētu komponistu dziesmas. Sadarbojusies ar vairākiem Latvijā atzītiem mūziķiem- Jāni Lūsēnu, Imantu Kalniņu, Jāni Ķirsi un Rihardu Zaļupi.
