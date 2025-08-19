Grāmatnīcu tīkls "Globuss" apkopojis pagājušās nedēļas pirktākās grāmatas.
Augusts rit pilnā sparā – brīvdienu gaisotne jau sāk mijoties ar gatavošanos skolai. Gaisā jūtams viegls rudens dzestrums, kas atgādina: pienācis laiks ne tikai baudīt atvasaras siltumu, bet arī sagatavoties jaunajai mācību sezonai. Grāmatas šajā laikā kļūst par iedvesmas un spēka avotu – tās palīdz noskaņoties darbam, reizē saglabājot vasaras vieglumu.
Aizvadītās nedēļas visvairāk pirkto grāmatu topa pirmajā vietā ir augustam raksturīgās sērijas “Vakara romāns” jaunums – Lienes Kurkas “Kļūdu klusēšana” (izdevniecība ‘’Latvijas Mediji’’), kas saņēmusi arī grāmatnīcu “Globuss” simpātiju balvu. Kas notiek, kad izklaide izvērtusies tik varena, ka nākamajā rītā pamosties svešā dzīvoklī pilnīgi kails, ar daļēji noskūtiem matiem un pie kājām pielipinātām plastmasas acīm? Haris nolemj atmest dzeršanu un mainīt darbu, bet izrādās – pārmaiņas būs daudz lielākas, jo pavisam negaidīti mainās arī attiecības ar šķirto sievu. Šis ir stāsts, kas vienlaikus pārsteidz, liek pasmaidīt un aizdomāties.
Topam pievienojušies divi spilgti jaunumi. Alises Fīnijas debijas romāns “Dažreiz es meloju” (izdevniecība ‘’Latvijas Mediji’’) ierauj psiholoģiskā trillera virpulī. Ambera pamostas slimnīcā – viņa nedz kustas, nedz runā, nedz atver acis. Tikmēr visi ap viņu dzīvo, nezinot, ka sieviete dzird un jūt. Atmiņa klusē, bet aizdomas par to, kas viņu novedis līdz slimnīcas gultai, kļūst arvien spēcīgākas – vai vainīgs ir vīrs, māsa, vai abi? Fīnija meistarīgi liek lasītājam uzdot jautājumu – vai cilvēks melo, ja pats tic, ka saka patiesību?
Savukārt ļoti gaidītais Rebekas Jarosas romāns “Oniksa vētra” (izdevniecība ‘’Helios’’) turpina “Ceturtais spārns” iesākto pūķu un kara koledžas pasauli. Vijole, jau gandrīz pusotru gadu pavadījusi Baskiatas Kara koledžā, nonāk brīdī, kad mācībām vairs nav vietas – cīņa sākas pa īstam. Draudi nāk gan no ārienes, gan pašu rindām, un uzticēties kļūst gandrīz neiespējami. Lai izglābtu savus mīļos un savu zemi, Vijolei jādodas tālu ārpus drošības robežām, lai atrastu sabiedrotos, spēku un patiesību, kas var mainīt visu. Taču tuvojas vētra… un ne visiem būs lemts to pārdzīvot. Jarosas darbi jau kļuvuši par pasaules bestselleriem, un arī latviešu lasītāji tos gaida ar nepacietību.
Augusts ir īstais brīdis gan atrast jaunu, aizraujošu romānu, gan sagatavoties gaidāmajai skolas sezonai. Tie, kas meklē jaunākās un populārākās grāmatas vai vēlas nodrošināt savus skolēnus ar kvalitatīvām skolas lietām, aicināti iegriezties “Globuss” grāmatnīcās vai aplūkot piedāvājumu interneta veikalā www.eglobuss.lv – tur ikviens atradīs kaut ko sev un savējiem.
KONTEKSTS
