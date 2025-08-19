Igaunijas iekšlietu ministrs Igors Taro ierosinās valdībai neuzņemt bēgļus no Eiropas dienvidu valstīm atbilstoši Eiropas Savienības (ES) migrācijas paktam, bet gan piedalīties migrācijas krīzes risināšanā ar finanšu ieguldījumu un Igaunijas ekspertu piedalīšanos.
Saskaņā ar ES migrācijas paktu šoruden Igaunijas valdībai ir jāizlemj, vai pieņemt 79 bēgļus, nosūtīt ekspertus uz Dienvideiropas valstīm, lai palīdzētu ar bēgļu uzņemšanu saistītos pasākumos, vai arī samaksāt 1,7 miljonus eiro bēgļu pārvaldības atbalstam. "Bēgļu problēmas risināšana ir visas Eiropas, tātad arī Igaunijas, kopīga atbildība. Igaunija solidarizējas ar mūsu Eiropas kolēģiem, bet mūsu Iekšlietu ministrijas viedoklis ir tāds, ka visprātīgākais veids, kā risināt migrācijas spiedienu, ir risināt migrācijas pamatcēloņus krīzes reģionā," pirmdien paziņoja Taro. Ministrs sacīja, ka Igaunija no migrācijas krīzes Dienvideiropā nav distancējusies, taču Igaunijā jau atrodas desmitiem tūkstošu kara bēgļu no Ukrainas, un viņiem nepieciešams nepārtraukts atbalsts. Pagājušajā gadā ES dalībvalstis vienojās par jaunu migrācijas paktu, saskaņā ar kuru Eiropas Komisija nākamo divu gadu laikā var pārdalīt starp dalībvalstīm līdz 30 000 bēgļu.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu