Rīgas pašvaldība pirmajā pusgadā sociālajos pabalstos izmaksājusi 16,5 miljonus eiro, informēja Rīgas domes Ārējās komunikācijas nodaļa.
No minētajiem līdzekļiem 13 miljoni piešķirti rīdziniekiem, bet 3,4 miljoni – Ukrainā notiekošā kara bēgļiem. Kopumā dažādu veidu pabalstus saņēmušas 19 474 personas, tostarp 3690 Ukrainas iedzīvotāji.
Lielāko daļu – 74% no visa izlietotā finansējuma – veido pamata sociālās palīdzības pabalsti, galvenokārt mājokļa pabalsts – 10,5 miljoni eiro, un garantētā minimālā ienākuma pabalsts – 1,7 miljoni eiro.
Pirmajā pusgadā trūcīgas mājsaimniecības statusu vismaz uz vienu dienu saņēmušas 11 059 personas, kas ir par 10% mazāk nekā 2024. gada attiecīgajā periodā. Maznodrošinātas mājsaimniecības statuss piešķirts 8734 rīdziniekiem, kas arī ir par 10% mazāk nekā gadu iepriekš. No trūcīgajiem jūnijā 39% bija pensijas vecuma iedzīvotāji, 23% personas ar invaliditāti, 19% darbspējīgas personas un 19% bērni.
Maznodrošināto vidū lielākā daļa – 83% – bija pensijas vecuma personas, 7% – cilvēki ar invaliditāti, 5% – pilngadīgas darbspējīgas personas un tikpat daudz bērnu.
