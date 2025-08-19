Pludmales volejbolisti Kristians Fokerots un Olivers Bulgačs nedēļas nogalē Austrijas kūrortā Bādenē izcīnīja sudraba medaļas Eiropas U-22 čempionātā.
Līdz finālam Latvijas duets aizkļuva ar teju perfektu bilanci, vienīgo setu zaudējot astotdaļfinālā pret šveiciešiem. Varenas bija ceturtdaļfināla beigas pret poļiem, jo otrajā setā mūsējie atspēlējās no 16:20, savukārt pusfinālā tika uzveikti kaimiņi lietuvieši. Vienīgais klupiens diemžēl finālā – ar 0:2 (14:21, 18:21) zaudējot Arturam Kanē/Teo Rotā no Francijas, kuri par mūsējiem labāk spēlējuši aizsardzībā. Sākotnēji bija plānots, ka Fokerots Bādenē spēlēs kopā ar savu ierasto pārinieku jauniešu turnīros Gustavu Auziņu, taču viņš nepilnu nedēļu pirms turnīra guva traumu. Fokerots un Auziņš savulaik ir uzvarējuši Eiropas U-18 un U-20 čempionātos, kā arī pasaules U-19 čempionātā.
Monreālā notika pasaules tūres "Elite 16" sērijas turnīrs, Tīnai Graudiņai un Anastasijai Samoilovai tiekot līdz medaļu spēlēm, beigās gan paliekot uzreiz aiz goda pjedestāla – ceturtajā vietā.
Tikmēr klasiskajā volejbolā Latvijas vīru izlase trešo reizi nodrošinājusi tiesības piedalīties Eiropas čempionāta finālturnīrā, kas nākamgad notiks Bulgārijā, Rumānijā, Somijā un Itālijā. Pēdējā mačā Rainera Vasiļjeva vadītā Latvija savā laukumā ar 3:1 uzveica Kosovu, grupā ieņemot otro vietu aiz slovākiem, taču bija labākā starp septiņu grupu otro vietu ieguvējām. Latvijas vīri Eiropas čempionāta finālturnīrā spēlēja arī 1995. un 2021. gadā, ieņemot attiecīgi 11. un 16. vietu.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu