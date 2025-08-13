Dziedātāja un dziesmu autore Aleksa Valtere neatlaidīgi turpina ceļu uz savu debijas albumu, krāj dziesmas, filmē video un veido dažādas radošas savienības ar citiem mūziķiem. Laiks jaunai dziesmai – "Sirds nav spēļu laukums", kuram tapis arī video, kas filmēts Tukuma novada, Vānes pagasta Imulkrastos.
Dziesmas autore par dziesmas vēstījumu: "Dažreiz mēdzam naivi, ātri un kaislīgi iemīlēties, laikam jau īpaši manā vecumā (21). Taču dažreiz kāds paliek sāpināts, jo nav kārtīgi iepazinies ar mīlestības spēles noteikumiem. Taču sirds nav tā vieta, kuru pārvērst par jautru spēļu laukumu. Bet kad esam sāpināti, varam pārtapt par citu cilvēku un izmainīties līdz nepazīšanai. Video vēstījumā arī mēģinājām atainot šādu pārvēršanos pēc tam, kad tika pieļauts, ka sirds tomēr kļuva par spēļu laukumu."
Dziesmas audio producente ir pati Aleksa sadarbībā ar Arni Ieviņu, kurš mix & master darbus paveica savā studijā Īrijā. Video realizētājs ir Ričards Zariņš. Aleksa pateicas frizierei Intai Dreimanei, manikīra meistarei Līgai Rapšai un grima māksliniecei Jūlijai Sasnikai.
Jaunā dziesma "Sirds nav spēļu laukums" pieejama visās populārākajās mūzikas straumēšanas un lejupielādes platformās.
