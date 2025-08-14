Igaunijas Ārlietu ministrija trešdien pasludināja Krievijas vēstniecības Tallinā pirmo sekretāru Dmitriju Priļepinu par nevēlamu personu un pieprasīja, lai diplomāts atstāj valsti.
Par lēmumu informēts Krievijas pagaidu pilnvarotais lietvedis, kuram iesniegta nota, paziņoja Igaunijas Ārlietu ministrija. Krievijas diplomāts ir tieši un aktīvi iesaistīts Igaunijas konstitucionālās iekārtas un tiesiskās sistēmas graušanā, sabiedrības šķelšanā, kā arī veicinājis pret valsti vērstus nodarījumus, to vidū vairākus sankciju režīma pārkāpumus, norādījusi Igaunijas Ārlietu ministrija. Krievijas vēstniecības pastāvīgā iejaukšanās Igaunijas iekšējās lietās ir jāpārtrauc, uzsvēris Igaunijas ārlietu ministrs Marguss Cahkna. "Izraidīšana ir skaidrs signāls – mūsu valsts teritorijā nebūs vietas svešas valsts koordinētai un organizētai rīcībai," sacījis ministrs. Pēc tam kad 2022. gada februārī sākās Krievijas pilna mēroga karš pret Ukrainu, Igaunija pārskatīja savas iepriekšējās divpusējās attiecības ar Krieviju. Igaunijas ģenerālkonsulāts Sanktpēterburgā un konsulārā nodaļa Pleskavā tika slēgta 2022. gada pavasarī. Tika slēgti arī Krievijas ģenerālkonsulāts Narvā un Krievijas vēstniecības konsulārās nodaļas kanceleja Tartu. Kopš 2023. gada februāra Krievijas vēstniecību Tallinā vada pagaidu pilnvarotais lietvedis Ļenars Saļimuļļins, bet Igaunijas vēstniecību Maskavā – pagaidu pilnvarotais lietvedis Mareks Ihtegi.
KONTEKSTS
2022. gada 24. februārī Krievijas diktators Vladimirs Putins deva pavēli iebrukt Ukrainā. Putins apgalvoja, ka NATO gatavojas izmantot Ukrainu kā placdarmu agresijai pret Krieviju, lai gan šiem apgalvojumiem nebija pierādījumu. Starptautiskā krimināltiesa (SKT) 2023. gada martā izdeva Putina aresta orderi par nelikumīgu ukraiņu bērnu deportāciju no okupētajām teritorijām Ukrainā.
