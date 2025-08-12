Līdzšinējais Valsts Digitālās attīstības aģentūras direktors Jorens Liopa par pārkāpumiem pašvaldību vēlēšanu IT procesos saņēma disciplinārsodu – pazemināšanu amatā uz diviem gadiem. Viņu pārcēla uz Dabas aizsardzības pārvaldi (DAP), kur tika mākslīgi izveidots jauns direktora vietnieka amats Dabas aizsardzības departamentā ar mēnešalgu 2400 eiro. Tomēr jau pirmajā darba dienā Liopa devās atvaļinājumā, vēsta 360TV Ziņas.
Bijusī viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministre Inga Bērziņa šo soli vērtē kritiski: "Veidot mākslīgu papildus darba vietu, tā nav laba pārvaldība. Tas nav labs risinājums. Nevajadzētu tā notikt valsts pārvaldē, piedevām vēl tagad pie mūsu kopējās štatu samazināšanas, budžeta samazinājumiem, kas ir jāveic mūsu aizsardzības un drošības vārdā."
Viens no Liopam noteiktajiem pienākumiem pēc atgriešanās no atvaļinājuma būs datu pārvaldības sistēmas "Ozols" uzraudzīšana. Bērziņa norāda: "Tur, protams, ir atrunas par to, ka DAP ir digitālās sistēmas, bet manā ieskatā tā ir tāda atruna, jo Liopa kungs jau pats nav programmētājs, man šķiet, viņš ir vadītājs un būtībā šīs digitālās sistēmas būtu jāuztur tai pašai Valsts Digitālai aģentūrai, nevis pašai DAP jāmokās ar programmas "Ozols" uzlabošanu. Jā, manā ieskatā tā nav laba pārvaldība, veidot amata vietas speciāli kādam cilvēkam. Man liekas, ka šo situāciju var mainīt – atstāt Liopa kungu amatā un likt viņam strādāt vai atstādināt un lai meklē darbu citviet, respektīvi, atlaist."
Savukārt viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrs Raimonds Čudars uzsver, ka viņa priekštece neesot iepazinusies ar pārbaudes rezultātiem par Liopa darbu: "Mana priekštece nav iepazinusies ar pārbaudes rezultātiem, kas tieši saistīti ar Liopa kunga darbības izvērtēšanu kā Valsts digitālās attīstības aģentūras vadītāju. Ir nonākts pie secinājuma, ka ierēdnis nav līdz galam pildījis savus pienākumus, kas ir novedis pie tā, ka tiek piemērots disciplinārsods, proti, šajā gadījumā pazemināšana amatā."
Viņš arī skaidro, ka amata vieta izveidota, likvidējot vakanto amatu citā Dabas aizsardzības pārvaldes struktūrvienībā: “Viena vieta tiek aizstāda ar citu, tas ir normāls process, izpildot un piemērojot disciplinārsodu. [Par atlaišanu te nebija runa? Tik bargs sods nebija jāpiemēro?] Atbilstoši izvērtējumam, kas tika veikts pamatīgi, šis ir tas secinājums, pie kā tiesību normas piemērotājs ir nonācis. Nav iedīgļi, ka Liopa kungs varētu uzrakstīt atlūgumu un nestrādāt šajā amatā, jo šobrīd viņš ir atvaļinājumā. Arī to, kā jūs vērtējat pirmajā darba dienā paņemt atvaļinājumu, es nevaru komentēt, jo tie ir atkarīgi no Liopa kunga.”
Liopa iepriekš 360TV Ziņām norādījis, ka par turpmākajām darba gaitām komentārus sniegs pēc atgriešanās no atvaļinājuma.
Plašāk skaties video:
