Dziedātāja un dziesmu autore Beatrise Heislere laidusi klajā savu jaunāko veikumu – dziesmu "Sapņu ceļojums", kurā savijas synthwave estētika un enerģija.
Skaņdarbs aicina klausītājus doties savā iekšējā ceļojumā, tādā, kas katram var nozīmēt ko citu - no īslaicīga laimes mirkļa līdz dziļām pārdomām vientulībā.
"Man šī dziesma ir tāds mirklīgs plūdums, kas ļauj izpaust savu esību un būt mirklī. Dziļi sevī ieskatoties un ļaujot izdzīvot prieku un izsāpēt visu, kas gadiem krājies, mēs spējam beidzot pielikt punktu vietā, kur komatam vairs nav vietas. Tā ir par brīžiem, kad spēj apstāties un novērtēt to, cik tālu esi ticis, cik daudz piedzīvojis un izjutis, neapšaubot sevi, bet apjaušot, cik daudz spējam paši mainīt un mainīties, ja vien zinām, uz ko ir vērsts mūsu dzīvēs fokuss," par dziesmas tapšanu saka Beatrise.
Dziesmu sarakstījusi un izpilda pati Beatrise Heislere, bet producējis to mūziķis Aivars Lietaunieks. Abi mākslinieki iepazinās dziesmu konkursa "Supernova" laikā – Beatrise piedalījās ar dziesmu "On the Way Home", bet Aivars uzstājās ar savu projektu "Inspo".
Studijā dziesmu apstrādājis un kopējo skanējumu izvērtis - Artis Apinis.
Beatrise plašāku atpazīstamību guvusi ar dziesmām "On the Way Home", "Dance ‘Cause You Need It", "Aizturi elpu", kā arī ar dalību dziesmā "Sākt no jauna". Gan izpildītā, gan pašas radītā mūzika izceļas ar emociju dziļumu, atmosfērisku skanējumu un personisku vēstījumu.
