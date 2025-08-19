Kā izvēlēties pirmo skolas somu

Pošoties uz skolu, viens no svarīgiem un arī lielākajiem pirkumiem ir skolas soma. Kā izvēlēties tādu, kas ne vien patiks mazajam skolēnam, bet arī būs ietilpīga un ērta.
Pirmās skolas somas iegāde ir ļoti svarīgs un arī emocionāls notikums topošajam skolasbērnam un vecākiem – šķiet, tas vislabāk ļauj apjaust, ka skolas gaitas patiešām tūlīt sāksies.
Tomēr, ja soma jāpērk pirmoreiz, tas var izrādīties ne tas vieglākais uzdevums. Somas ir ļoti dažādas – tās atšķiras ne vien ar cenu, bet arī izmēru, formu (ir tā sauktās cietās un mīkstās somas), materiālu, aizdari, dažādām detaļām, kas iestrādātas somās. Lai būtu vieglāk izvēlēties, skaidrojam, kādām niansēm, pērkot skolas somu, jāpievērš uzmanība.
Kvalitatīva skolas soma nav lēta – cena ir vidēji no 40 eiro. Taču jāatceras, ka pareizi izvēlēta soma, visticamāk, tiks lietota divus vai pat trīs gadus.
Cik lielai jābūt somai
Pirmklasnieka somai nevajadzētu būt ļoti lielai attiecībā pret viņa augumu, taču nederēs arī ļoti maza soma, kas vairāk piemērota piknikiem vai citām brīvā laika aktivitātēm. Šādās somās nepietiks vietas visiem skolas piederumiem, tās arī nebūs tik izturīgas, ja katru dienu jānes grāmatas un citas skolas lietas.
Viens no parametriem, kam jāpievērš uzmanība, – lai somā ērti, bez locīšanas ieliktu A4 formāta darba burtnīcas, zīmēšanas papīra blokus, darba lapas.
Tukšai somai jābūt vieglai. Kvalitatīvas somas optimāli sver 0,7–1 kg. Skolas somas platumam jāatbilst bērna muguras/plecu platumam. Uzliekot uz muguras un pieregulējot lences, tā uz muguras nedrīkst būt pārāk zemu – tikai nedaudz zem jostasvietas.
Kam pievērst uzmanību, pērkot somu
Ergonomiska muguras daļa
Lai grāmatas un citi piederumi nespiestos caur somas materiālu un nedurtos mugurā, kā arī somas nēsāšana neveicinātu mugurkaula deformāciju, svarīgi, lai somas muguras daļa ir stingra, bet klāta ar mīkstu, elpojošu materiālu, labi piegultu mugurai, neveidotu izliekumu.
Ērtas lences
Vēlamas mīkstas, polsterētas lences. Labs platums ir 5 cm – šaurākas var grauzties plecos, bet krietni platākas slīdēt nost no pleciem.
Tām jābūt regulējamām – tas ļaus pielāgot somu bērna augumam. Ļoti labi, ja lencēm papildus ir saāķējamas jostas un krūšu siksnas – tās palīdz proporcionāli izlīdzināt svaru, samazinot slodzi pleciem un mugurai.