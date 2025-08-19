Patchy rain nearby 24 °C
O. 19.08
Imanta, Melānija
E-izdevumi Grāmatas Abonēt
E-izdevumi Grāmatas Abonēt
PAR SVARĪGO
KARSTĀS TĒMAS
Ukraina Komentāri un viedokļi airBaltic ASV prezidenta vēlēšanas
SEKO MUMS
Reklāma

Kā izvēlēties pirmo skolas somu

Apmaksāts saturs / Latvijas Mediji
2025. gada 19. augusts, 15:30
Klausies ziņu audio formātā
2025. gada 19. augusts, 15:30
Grāmatnīcā "Globuss" nopērkamās skolas somas.
Grāmatnīcā "Globuss" nopērkamās skolas somas.
Foto: Latvijas Mediji / Latvijas Mediji

Pošoties uz skolu, viens no svarīgiem un arī lielākajiem pirkumiem ir skolas soma. Kā izvēlēties tādu, kas ne vien patiks mazajam skolēnam, bet arī būs ietilpīga un ērta.

Reklāma

Pirmās skolas somas iegāde ir ļoti svarīgs un arī emocionāls notikums topošajam skolasbērnam un vecākiem – šķiet, tas vislabāk ļauj apjaust, ka skolas gaitas patiešām tūlīt sāksies. 

Tomēr, ja soma jāpērk pirmoreiz, tas var izrādīties ne tas vieglākais uzdevums. Somas ir ļoti dažādas – tās atšķiras ne vien ar cenu, bet arī izmēru, formu (ir tā sauktās cietās un mīkstās somas), materiālu, aizdari, dažādām detaļām, kas iestrādātas somās. Lai būtu vieglāk izvēlēties, skaidrojam, kādām niansēm, pērkot skolas somu, jāpievērš uzmanība. 

Kvalitatīva skolas soma nav lēta – cena ir vidēji no 40 eiro. Taču jāatceras, ka pareizi izvēlēta soma, visticamāk, tiks lietota divus vai pat trīs gadus. 

Grāmatnīcā "Globuss" nopērkamās skolas somas.
Grāmatnīcā "Globuss" nopērkamās skolas somas.
Foto: Latvijas Mediji / Latvijas Mediji

Cik lielai jābūt somai 

Pirmklasnieka somai nevajadzētu būt ļoti lielai attiecībā pret viņa augumu, taču nederēs arī ļoti maza soma, kas vairāk piemērota piknikiem vai citām brīvā laika aktivitātēm. Šādās somās nepietiks vietas visiem skolas piederumiem, tās arī nebūs tik izturīgas, ja katru dienu jānes grāmatas un citas skolas lietas. 

Viens no parametriem, kam jāpievērš uzmanība, – lai somā ērti, bez locīšanas ieliktu A4 formāta darba burtnīcas, zīmēšanas papīra blokus, darba lapas. 

Tukšai somai jābūt vieglai. Kvalitatīvas somas optimāli sver 0,7–1 kg. Skolas somas platumam jāatbilst bērna muguras/plecu platumam. Uzliekot uz muguras un pieregulējot lences, tā uz muguras nedrīkst būt pārāk zemu – tikai nedaudz zem jostasvietas. 

Kam pievērst uzmanību, pērkot somu

Ergonomiska muguras daļa

Lai grāmatas un citi piederumi nespiestos caur somas materiālu un nedurtos mugurā, kā arī somas nēsāšana neveicinātu mugurkaula deformāciju, svarīgi, lai somas muguras daļa ir stingra, bet klāta ar mīkstu, elpojošu materiālu, labi piegultu mugurai, neveidotu izliekumu. 

Ērtas lences

Vēlamas mīkstas, polsterētas lences. Labs platums ir 5 cm – šaurākas var grauzties plecos, bet krietni platākas slīdēt nost no pleciem.

Tām jābūt regulējamām – tas ļaus pielāgot somu bērna augumam. Ļoti labi, ja lencēm papildus ir saāķējamas jostas un krūšu siksnas – tās palīdz proporcionāli izlīdzināt svaru, samazinot slodzi pleciem un mugurai. 

Reklāma
Reklāma
Ieteiktie raksti

Stingra pamatne

Jāraugās, lai somas stūri vai pamatne (apakša) būtu stingra, ar gumijas vai plastmasas pārklājumu. Šādu somu varēs stabili nolikt pie skolas sola, kā arī pārklājums pasargās somu un tajā ieliktās mācību grāmatas no samirkšanas, ja soma tiek nolikta, piemēram, uz slapja asfalta vai sabiedriskā transporta grīdas. 

Atstarojoši elementi

Tie kalpos skolēna drošībai, kad ārā ir tumšs vai krēslains, piemēram, ziemā bērni uz pirmo stundu dodas, kad ārā vēl tumšs, un pēc pagarinātās dienas vai pulciņiem mājās pārrodas, kad jau satumsis. Atstarotāji var būt iestrādāti somas lencēs, somas sānos, priekšējā daļā. 

Grāmatnīcā "Globuss" nopērkamās skolas somas.
Grāmatnīcā "Globuss" nopērkamās skolas somas.
Foto: Latvijas Mediji / Latvijas Mediji

Kvalitatīvs rāvejslēdzējs

Detaļa, kam noteikti jāpievērš uzmanība. Ja rāvējslēdzējs ātri saplīsīs vai nebūs ērts, būs jāpērk jauna soma.

Pirms somas iegādes lietderīgi to izmēģināt – atvērt, aizvērt. Ja rāvējslēdzējs ķeras, tā ļipiņasir grūti satveramas, rāvējslēdzējs ir pārāk smalks, tāpēc drošāk izvēlēties citu somu. Izturīgāki būs masīvāki rāvējslēdzēji. Ērti, ja to var atvērt divos virzienos, rāvējslēdzēja ļipiņa ir no gumijas vai auduma, tā viegli satverama. 

Ja somas aizdare ir ar savelkamu striķīti un klipsi, jāizmēģina, vai bērnam to ir ērti atvērt un aizvērt, vai aizdare nav pārāk stingra vai vaļīga. 

Iekšējie nodalījumi

Dažādu ražotāju un modeļu somām nodalījumu skaits burtnīcām, grāmatām, penālim atšķiras. Parasti somām ir 1–3 nodalījumi. Pirmklasniekam būs piemērota soma ar vienu diviem nodalījumiem – tajā varēs ērti sakārtot visu nepieciešamo. Ja nodalījumu būs vairāk, bērns var apjukt, kur kas somā atrodas. 

Noderīgas papildkabatas

Kabatu skaits un to nozīme somām var būt dažādā skaitā. Ļoti noderīga būs sānu kabata ūdens pudelei, kabata mobilajam telefonam, kabata somas priekšā, kur var ievietot salvešu paciņu, ābolu, kādu citu skolēnam svarīgu lietu, ko var ērti paņemt bez meklēšanas. 

Praktiskas detaļas

Arī tās katrai somai var atšķirties, taču ļoti praktiski, ja somā iestrādāta detaļa, kurai var pieāķēt atslēgas, pievienot apavu vai sporta tērpa maisiņu. Ir vietiņa, kur var uzrakstīt savu vārdu. 

Kur iegādāties

Skolas somu vislabāk izvēlēties klātienē, lai bērns var to pielaikot un vecāki pārliecināties par izmēru un ērtumu. Tomēr, ja laika mazāk, noderīga ir iespēja aplūkot modeļus arī internetā. Plašs mugursomu klāsts ikdienai un skolai pieejams gan “Globuss” grāmatnīcās, gan interneta veikalā www.eglobuss.lv 

Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu. 

Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.

Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.

Ko tu saņemsi:

  • Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
  • Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
  • Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
  • Gata Šļūkas karikatūru
  • Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu

 

Reklāma
Tēma
Apmaksāts saturs
Reklāma
Turpini lasīt
Reklāma
Reklāma
DDvestkopa

Dārzs un Daba vēstkopa

Pieraksties vēstkopai un saņem aktuālo dārza darbu kalendāru un rakstu izlasi katru nedēļu.

PIERAKSTIES ŠEIT

Dārzs un Daba vēstkopa

Pieraksties vēstkopai un saņem aktuālo dārza darbu kalendāru un rakstu izlasi katru nedēļu.

PIERAKSTIES ŠEIT
PAR SVARĪGO
Reklāma