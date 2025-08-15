Kas satrauc "Latvijas Avīzes" lasītājus? Lūk, jautājumi un viedokļi, kas izskanēja, šonedēļ zvanot uz redakciju.

  • Alda Bauskas novadā: "Ļoti aizskāra un satrauca "Latvijas Avīzes" 8. augusta numura lasītāju viedokļu sadaļā Valda no Ozolniekiem paustais, ka zemniekiem arī pašiem būtu jāuzņemas atbildība par šā gada neveiksmēm lauksaimniecībā. Zinu un atceros, kā meliorācijas sistēmas būvēja un kārtoja padomju laikā. Drenu caurulītes tik šauras, ka tās nevar uztvert lielo ūdens daudzumu. Meliorācijas sistēmas daudzviet nedarbojās uzreiz pēc valsts neatkarības atjaunošanas. Laukos uz dabas postījumu vietām ir devies vien zemkopības ministrs un Valsts prezidents. Patlaban runā par minimālās algas celšanu, kas palielinās naudas ienākumus valsts budžetā. Es apšaubu zemnieku spēju maksāt lielāku minimālo algu. Zemnieki ir izmisuši!"
  • Ilze Bērziņa Dobelē: "Kopš augusta sākuma Dobelē nofrēzē pirms četriem gadiem uzklāto asfaltu ielai uz stadionu. Ir ražas laiks, zemnieku audzēto ražu ved uz "Dobeles dzirnavnieku". Laikā, kad lauku ceļiem desmitiem, pat simtiem kilometru garumā bez kavēšanās nepieciešama labošana. Turklāt grants ceļu labošana ir daudz lētāka nekā asfalta klājuma likšana."

Redakcijas piebilde. Dobeles novada domes izpilddirektora vietnieks Aldis Lerhs, atbildot uz lasītājas jautājumu, "Latvijas Avīzei" skaidroja: "Ielas var labot vien vasarā. Ceļa labošanas darbi bija agrāk plānoti, tie notiek ar agrāk īstenotu iepirkumu. Tērvetes iela, kur patlaban notiek darbi, ir tranzīta iela. Patlaban ielā nav slēgta neviena braukšanas josla. Dobelniekiem kādu laiku ir jāpaciešas. Pavisam klāsim pastiprinātas izturības asfalta segumu 2,67 kilometru garumā, no Dzirnavu ielas klājums būs ar ģeorežģi.

