Spānijas varasiestādes pēdējo 20 gadu laikā plašāko mežu ugunsgrēku dēļ pirmdien pieņēma lēmumu slēgt tūkstošiem svētceļotāju un vienkārši tūristu iecienīto "Santjago ceļu" ("Camino de Santiago"), kas kā gājēju maršruts no Francijas ved uz Santjago de Kompostelas pilsētas katedrāli Spānijas ziemeļrietumos.
Tur, kā uzskata, apbedīts viens no Jēzus Kristus apustuļiem Svētais Jēkabs. Gaisa temperatūrai ilgāk nekā divas nedēļas brīžiem pārsniedzot +45 grādu atzīmi, meža ugunsgrēki pārņēmuši plašas teritorijas Galisijas, Kastīlijas un Leonas reģionos, tajā skaitā apdraudot arī 50 km garu "Santjago ceļa" posmu.
