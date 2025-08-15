Jau vairāk nekā 30 tūkstoši cilvēku ir parakstījuši biedrības “Dzīvnieku brīvība” petīciju, kurā aicināts Latvijā aizliegt dējējvistu turēšanu sprostos. Organizācija uzsver, ka šādos apstākļos putni cieš no saspiestības, stresa un kustību ierobežojuma, un atgādina – mūsdienās pieejamas dzīvniekiem draudzīgākas olu ražošanas sistēmas, kur vistas var brīvi kustēties, vēsta 360TV Ziņas.
Iniciatīvas autori norāda, ka sprostu sistēmas nozīmē nevajadzīgu cietsirdību bez attaisnojuma, un aicina piešķirt vistām tiesības uz pieņemamiem dzīves apstākļiem. Viņi cer, ka likumdevēji sadzirdēs sabiedrības prasību un jau šoruden, Saeimai atsākot darbu pēc vasaras brīvdienām, sāks skatīt nepieciešamos grozījumus Dzīvnieku aizsardzības likumā.
Biedrībā uzsver, ka daudzi patērētāji joprojām maldīgi uzskata – brīvībā turētu vistu olas vienmēr ir ievērojami dārgākas. Tomēr veikalu plauktos nereti novērojamas situācijas, kad to cena ir līdzīga vai pat zemāka nekā sprostos dēto olu cenai. Tas liecinot, ka cenu atšķirību ietekmē vairāki faktori, un turēšanas metode bieži vien nav izšķirošais.
Ja Saeima pieņems likumprojektu jau šoruden, Latvija kļūs par pirmo Baltijas valsti, kas pāries uz humānākām olu ražošanas metodēm.
Plašāk skaties video:
