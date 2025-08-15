Krievijas mērķis gaidāmajās sarunās Aļaskā ir sanaidot Ukrainu ar ASV, uzskata eksperts

Krievijas mērķis gaidāmajās sarunās Aļaskā ir sanaidot Ukrainu ar ASV, tādu viedokli aģentūrai LETA pauda Austrumeiropas politikas pētījumu centra pētnieks Mārcis Balodis.
Ankoridžā, Aļaskas štatā, piektdien notiks ASV prezidenta Donalda Trampa un Krievijas diktatora Vladimira Putina tikšanās Elmendorfa-Ričardsona armijas bāzē. Plānots, ka pušu sarunas sāksies plkst.11.30 pēc vietējā laika jeb plkst.22.30 pēc Latvijas laika.
Nedēļas laikā ir izskanējušas vairākas versijas, ko Tramps un Putins tikšanās laikā varētu pārrunāt. Viena no versijām ir, ka Tramps varētu piedāvāt Putinam piekļuvi Aļaskas dabas resursiem un daļēju sankciju atcelšanu Krievijas aviācijas rūpniecībai apmaiņā pret kara izbeigšanu Ukrainā. Tāpat Tramps apsver iespēju Krievijai piešķirt piekļuvi dabas resursiem Beringa šaurumā, kā arī varētu piedāvāt Putinam piekļuvi retzemju minerāliem Ukrainas teritorijās, ko pašlaik okupējusi Krievija.
Jautāts, vai šāds priekšlikums Krievijas diktatoram varētu būt pietiekams, lai pārtrauktu karu Ukrainā, Austrumeiropas politikas pētījumu centra pētnieks norādīja, ka Krievijai ASV piedāvājums būtu izdevīgs. Viņaprāt, tikšanās laikā Krievija varētu aktualizēt sadarbību ar ASV Arktikas izpētē un resursu apguvē, jo šis jautājums Krievijai ir aktuāls. Turklāt šajā ziņā Krievijai ASV ir vajadzīga, jo Krievijai ir vajadzīgas investīcijas un tehnoloģijas, kuru tai pašai nav.
Balodis tomēr uzsvēra, ka šis piedāvājums pēc būtības neatbild uz Krievijas prasībām un gaidām attiecībā uz Ukrainu. Viņa ieskatā Krievija dodas uz šo samitu, jo tas ir statusa jautājums. Eksperts skaidroja, ka Krievijas ilgtermiņa mērķis ir būt pieņemtai un atzītai par vienu no globālajām lielvarām, kas var diktēt spēles noteikumus citām mazākām valstīm.
"Ņemot vērā, ka Krievija atrodas vismaz daļējā starptautiskā izolācijā, tikšanās ar ASV prezidentu ir diplomātiska uzvara. Krievija lūkojas pēc veidiem, kā atsaistīt attiecības ar ASV no kara Ukrainā, lai Krievija vienlaikus varētu vest dažādas sarunas, tostarp par ekonomisko sadarbību," teica Balodis.
Viņš norādīja, ka no tā izriet cits Krievijas mērķis šajās sarunās, proti, sanaidot Ukrainu ar ASV, lai nepieļautu, ka Trampa un Ukrainas attiecības uzlabojas, kas Krievijai nebūtu izdevīgi. Eksperts secināja, ka Ukrainas kara tematika Krievijai nav pati svarīgākā, taču tā paver Krievijai iespēju sēdēt pie viena galda ar ASV un sākt diskusiju.
"Fundamentāli Krievijas mērķi ir plašāki. Krievija apzinās, ka tai ir kaut kas jādod pretī Trampam.
Krievija nevar atļauties padarīt Trampu par muļķi, nedz arī likt viņam justies kā muļķim, jo tas Trampu drīzāk var provocēt.
Šī nostāja kopš pavasara ir mainījusies. Ja atceramies, Tramps bija gatavs piedāvāt Krievijai pretimnākšanu, bet Krievija to neizmantoja," sacīja Austrumeiropas politikas pētījumu centra pētnieks.