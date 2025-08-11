Ukraina saprot Krievijas nodomu apmānīt ASV un nepieļaus, lai tas notiek, svētdien paziņoja Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis.
"Protams, mūsu komanda strādā kopā ar Amerikas Savienotajām Valstīm - mēs ne uz dienu nepārtraucam komunikāciju par to, kā nodrošināt reālu mieru," ikvakara videouzrunā sacīja Zelenskis.
"Mēs saprotam Krievijas nodomu mēģināt apmānīt Ameriku. Mēs to nepieļausim," uzsvēra Ukraianas prezidents.
"Es patiešām augstu vērtēju apņēmību, ar kādu [ASV] prezidents [Donalds] Tramps ir nodomājis pārtraukt nogalināšanu karā. Katru dienu daudzi cilvēki atdod savas dzīvības," teica Zelenskis.
"Taču vienīgais šo slepkavību pamatcēlonis ir [Krievijas diktatora Vladimira] Putina vēlme karot un manipulēt ar ikvienu, ar ko viņš kontaktējas," sacīja Zelenskis.
"Mēs Ukrainā labi pazīstam Krieviju, un tieši tādēļ ukraiņi jau vairāk nekā trīs gadus ir pārdzīvojuši pilna mēroga karu ārkārtīgi sarežģītos apstākļos," piebilda Ukrainas prezidents.
Jau ziņots, ka piektdien Aļaskā paredzēta Trampa un Putina tikšanās, kurā tiks apspriestas iespējas pārtraukt karadarbību Ukrainā.
Virkne Eiropas valstu ir uzsvērušas, ka par mieru Ukrainā nedrīkst lemt bez Ukrainas un Eiropas līdzdalības.
ASV vēstnieks NATO uzskata par iespējamu Zelenska dalību Trampa un Putina samitā
ASV vēstnieks NATO Metjū Vitakers pieļauj, ka Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis varētu piedalīties piektdien Aļaskā paredzētajā ASV prezidenta Donalda Trampa un Krievijas diktatora Vladimira Putina samitā, kurā tiks spriests par iespējām pārtraukt karadarbību Ukrainā.
Atbildot uz raidorganizācijas CNN žurnālista jautājumu, vai Zelenskis varētu piedalīties Trampa un Putina samitā, Vitakers svētdien sacīja, ka uzskata to par iespējamu. "Protams, nevar būt tādas vienošanās, kam nepiekristu visi, kas tajā iesaistīti," norādīja ASV vēstnieks.
Vitakers uzsvēra, ka lēmumu par Zelenska iespējamo piedalīšanos galu galā pieņems Tramps. "Ja viņš uzskatīs, ka labākais scenārijs ir uzaicināt Zelenski, tad viņš to darīs," sacīja vēstnieks, piebilstot, ka "līdz šim brīdim lēmums nav pieņemts".
Arī Vācijas kanclers Frīdrihs Mercs svētdien pauda cerību, ka Ukrainas prezidents piedalīsies piektdien Aļaskā paredzētajā Trampa un Putina samitā. "Mēs ceram un pieņemam, ka Ukrainas valdība, ka prezidents Zelenskis būs iesaistīti šajā tikšanās reizē," Mercs sacīja intervijā raidorganizācijai ARD.
"Mēs nekādā gadījumā nedrīkstam pieļaut, ka teritoriālie jautājumi tiek apspriesti vai pat izlemti starp Krieviju un Ameriku pāri eiropiešu un ukraiņu galvām," viņš uzsvēra.
"Es pieņemu, ka Amerikas valdība uz to raugās tāpat," sacīja Vācijas kanclers.
Arī virkne citu Eiropas valstu ir uzsvērušas, ka par mieru Ukrainā nedrīkst lemt bez Ukrainas un Eiropas līdzdalības.
Aptauja
Kādi ir Donalda Trampa mērķi attiecībā uz Krieviju un Ukrainu?
KONTEKSTS
2022. gada 24. februārī Krievijas diktators Vladimirs Putins deva pavēli iebrukt Ukrainā. Putins apgalvoja, ka NATO gatavojas izmantot Ukrainu kā placdarmu agresijai pret Krieviju, lai gan šiem apgalvojumiem nebija pierādījumu. Starptautiskā krimināltiesa (SKT) 2023. gada martā izdeva Putina aresta orderi par nelikumīgu ukraiņu bērnu deportāciju no okupētajām teritorijām Ukrainā.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties un reizi nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.