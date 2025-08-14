Vakar Rīgā izcēlās paaugstinātas bīstamības ugunsgrēks kādā noliktavā Valmieras ielā, kur dzēšanas darbos bija iesaistīti lielāki glābēju resursi.
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) izsaukumu saņēmis neilgi pirms plkst. 12, nedaudz vairāk nekā stundas laikā ugunsdzēsējiem izdevies ierobežot liesmu izplatīšanos. Dzēšanas darbos bija iesaistīti lielāki VUGD resursi – uz notikuma vietu bija devušās sešas autocisternas un automašīna ar kāpnēm.
Kā informē VUGD, sadedzis transportlīdzekļu apkopes punkts, tajā un blakus ēkai esošie elektroskrejriteņi un vieglā automašīna. Liesmas bija pārņēmušas ap 200 kvadrātmetru platību.
Ugunsgrēkā sadega vairāki SIA "Eterna Elect" elektriskie motorolleri, kas strādā ar zīmolu "Skok Sharing", novēroja aģentūra LETA.
"Firmas.lv" informācija liecina, ka "Eterna Elect" pieder Ukrainas pilsoņiem Leonīdam Kramnojam (63,1%), Vjačeslavam Kramnojam (11,73%), Antonam Kramnojam (11,73%), kā arī Sergejam Boiko (7%) un Sergejam Naumovam (6,45%).
