Intervija ar Braienu Vitmoru: Tas, kurš salūzīs pirmais, arī izlems, kāds būs turpinājums karalaukā

360TV Ziņas piedāvā ekskluzīvu interviju ar ASV domnīcas “Atlantijas padome” Eirāzijas centra vadošo pētnieku, Krievijas analītiķi Braienu Vitmoru. Viņš ir arī Teksasas Universitātes docents, un viņa darbi tiek publicēti tādos ietekmīgos izdevumos kā “Washington Post” un “Newsweek”.
Vitmors uzskata, ka tikšanās Aļaskā, kur ASV prezidents Donalds Tramps un Vladimirs Putins pārrunāja Ukrainas situāciju, nebija nepieciešama. Viņš norāda, ka kara noziegumos apsūdzēto nedrīkst apbalvot ar tikšanos ar ASV prezidentu. Ar Braeinu Vitmoru sarunājās 360TV Ziņu žurnāliste Madara Rudzīte.
Madara Rudzīte: "Lasu, ka Putins ir sagatavojis savu interpretāciju par Ukrainas vēsturi un prezentēs to Donaldam Trampam. Domājot par to, cik viegli viņš notic visam, ko Stīvs Vitkofs stāsta, atgriežoties no Krievijas, vai piekrītat, ka Tramps ir viegli ietekmējams?"
Braiens Vitmors: "Tā šobrīd ir liela bīstamība. Krievija ir ļoti labi pārzina refleksīvo kontroli. Ar Trampu tas strādā ļoti efektīvi, bet tas darbojas arī ar citiem ārvalstu līderiem un dažādiem iepriekšējiem Amerikas prezidentiem. Krievijas mērķis ir nodalīt sarunas par Ukrainu no sarunām par attiecību uzlabošanu ar ASV. Un šeit, Vašingtonā, ir ļoti skaidrs, ka Tramps vēlas uzlabot attiecības ar Krieviju, un Ukraina tam it kā stāv ceļā."
Madara Rudzīte: "Vai tikšanās Aļaskā bija vajadzīga?"
Braiens Vitmors: "Nē, kara noziegumos apsūdzēto nedrīkstētu apbalvot ar tikšanos ar ASV prezidentu Amerikas zemē vai jebkurā citā zemē. Es domāju, ka šī tikšanās nebija vajadzīga, jo par Ukrainu nekādas vienošanās tajā nevar panākt. Krievijai šis ir ideoloģisks jautājums. Tās mērķi ir makslimālistiski un Ukrainu izslēdzoši. Krievija vēlas likvidēt Ukrainas suverenitāti un neatkarību. Viņi vienkārši vēlas, lai uz šī planētas nebūtu valsts vārdā Ukraina. Savukārt Ukrainai tas ir eksistenciāls jautājums. Ja Krievija beigtu karot, vairs nebūtu kara, bet ja Ukraina beigtu karot, vairs nebūtu Ukrainas. Es godīgi sakot nesaprotu, par ko prezidents runā, sakot “zemju apmaiņa”. Es to nesaprotu. Bet šis karš nav par kādiem atsevišķiem zemes gabaliem Donbasā, šis karš ir par Ukrainas eksistenci kā suverēnai valstij un tautai. Mana pārliecība vienmēr bijusi, ka šis karš atrisināsies kara laukā."
Madara Rudzīte: "Ko Eiropas diplomātija var iesākt, saskaroties ar Krievijas mitoloģisko domāšanu?"
Braiens Vitmors: "Es neredzu, ka diplomātija te spētu kaut ko atrisināt. Tas tiešām ir sarežģīts jautājums. No vienas puses jums jābūt uzmanīgiem, lai nesarautu attiecības ar ASV, bet tajā pat laikā ASV kļūst aizvien svārstīgākas un neparedzamākas un iet virzienos, par kuriem eiropieši, visticamāk, nav sajūsmā. Eiropiešiem šobrīd ir sarežģīti, bet, cik esmu novērojis, un uz Eiropu braucu visai regulāri, redzu, ka Eiropa saprot apdraudējumu, tas jums ir gandrīz durvju priekšā, it īpaši Austrumeiropā Krievijas draudus vienmēr ir sapratuši. Baltijas valstis, Polija, Rumānija. Viņi vienmēr to ir sapratuši. Un tagad to, šķiet, ir sapratusi arī pārējā Eiropa. Eiropa šobrīd staigā kā pa plānu ledu. Es ļoti ceru – lai arī kas notiks Aļaskā, ceru, ka Eiropa turpinās sniegt militāro palīdzību Ukrainai, jo tas ir izšķiroši nozīmīgi. Šobrīd ir lietas, ko var izdarīt tikai ASV, piemēram, stratēģiskās izlūkošanas dati, un daudz kas Eiropas aizsardzībā ir cieši saistīts ar ASV, tāpēc Eiropai būtu grūti Ukrainu atbalstīt vienatnē, bez kaut vai Amerikas piekrišanas. Skatoties tālākā nākotnē, man ir liels jautājums – ko Eiropa spēj darīt un ko tā būtu gatava darīt? Dažādi raugoties, šobrīd esam 1941. gadā, bet šoreiz eiropieši ir amerikāņi. Var gadīties, ka jums [Eiropai] būs jāiztiek bez mums [ASV].
Es gribētu kaut mēs to darītu kopā, jo man rūp Eiropas drošība un Ukrainas neatkarība. Es domāju, ka Eiropa ir gana liela, gana bagāta, tehnoloģiski gana inovatīva, lai to spētu paveikt. Runājot, par to, kas notiks Aļaskā, nedomāju, ka tā [tikšanās] beigsies ar kādu vienošanos, bet, Dievs viņu zina, kas var notikt. Tad būs svarīgi, kā ukraiņi uz to reaģēs. Nedomāju, ka Zelenskis akceptēs kādu vienošanos. Pat, ja viņš gribētu, nedomāju, ka ukraiņu sabiedrība viņam ļautu piekrist darījuma, kur Ukrainai būtu jāatdod savas teritorijas Krievijai. Pilnīgi noteikti ne bez drošības garantijām, ne bez īstām drošības garantijām, kam ir kārtīgi “zobi”. Mēs šobrīd ieejam jaunā, citādā pasaulē."
Madara Rudzīte: "Varbūt tagad ir pat labāk, ka mēs Eiropa pērkam ASV ieročus, jo Trampam nauda patīk, viņš tos labprātāk pārdod, nekā atdod par velti?"