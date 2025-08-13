Starptautiskā Enerģētikas aģentūra (IEA) pazeminājusi savu prognozi šim gadam par jēlnaftas pieprasījumu pasaulē, lēmumu pamatojot ar kūtrāku globālās ekonomikas pieaugumu un nestabilitāti tirgū.
Rūpnieciski attīstīto valstu organizācija sagaida, ka šogad pieprasījums pēc jēlnaftas pasaulē pieaugs tikai par 680 000 barelu dienā, liecina IEA ikmēneša ziņojums. Pagājušā mēneša ziņojumā tika prognozēts 700 000 barelu pieaugums dienā.
IEA prognozes ir pretrunā ar Naftas eksportētājvalstu organizācijas (OPEC) aplēsēm. OPEC šonedēļ paziņoja, ka sagaida spēcīgāku pieprasījuma pieaugumu.
Aģentūras eksperti prognozes samazinājumu pamatoja ar bažām par ekonomikas izaugsmi pasaulē.
Šogad IEA vairākkārt ir samazinājusi savas prognozes jēlnaftas pieprasījumam pasaulē, kopumā prognozi samazinot par 350 000 bareliem dienā.
Samazināta arī jēlnaftas pieprasījuma prognoze nākamajam gadam.
Ikmēneša ziņojumā IEA norādīja, ka jaunākās prognozes ir, ka nākamgad naftas ieguve pasaulē palielināsies par 700 000 barelu dienā. Iepriekš tika lēsts, ka palielinājums būs 720 000 barelu dienā. Kopumā prognozes liecina, ka 2026.gadā vidēji tiks iegūti 104,4 miljoni barelu jēlnaftas dienā. Barels ir 159 litri.
ASV prezidenta Donalda Trampa nepastāvīgā tirdzniecības politika ir radījusi mēnešiem ilgu nenoteiktību naftas tirgū.
Kopš aprīļa sākumā Tramps paziņoja par plašiem muitas tarifiem gandrīz visiem tirdzniecības partneriem, naftas cenas laiku pa laikam ir strauji kritušās. Ziemeļjūras "Brent" jēlnaftas cena ir samazinājusies par aptuveni deviņiem ASV dolāriem par barelu, un pašlaik tā ir gandrīz 66 dolāri par barelu.
Otrdien OPEC paziņoja, ka sagaida, ka šogad pieprasījums pieaugs par 1,4 miljoniem barelu dienā, salīdzinot ar iepriekšējām aplēsēm par 1,3 miljonu barelu dienā palielinājumu.
Astoņas OPEC+ valstis no septembra palielinās ieguvi par 547 000 barelu dienā. Šīs valstis ir Alžīrija, Apvienotie Arābu Emirāti, Irāka, Kazahstāna, Krievija, Kuveita, Omāna un Saūda Arābija. Pašlaik visas kopā tās iegūst aptuveni 41-42 miljonus barelu naftas dienā, tātad palielinājums būs aptuveni 1,5%. Analītiķi lēš, ka šis lēmums, visticamāk, būtiski neietekmēs naftas cenas.
