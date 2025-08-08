Latvijas vīru volejbola izlase šodien un rīt aizvadīs divas pārbaudes spēles Igaunijā, noslēdzot gatavošanos Eiropas čempionāta kvalifikācijas turnīra izšķirošajiem mačiem.
Latvijas izlases galvenais treneris Rainers Vasiļjevs neslēpj, ka šis gatavošanās cikls bijis sarežģītāks nekā pērn, jo vairākiem spēlētājiem ir veselības likstas. Uz Tallinu neaizbrauca cēlājs Deniss Pertrovs, kurš vasaras pirmajā pusē nepiedalījās arī Eiropas Zelta līgas turnīrā. Viņš gan turpinās gatavoties kvalifikācijas mačiem. "Dažiem spēlētājiem ir nelielas veselības problēmas, tāpēc kopumā ir daudz sarežģītāk. Tomēr mums joprojām ir jāpadara darbs, un mēs to mēģināsim izdarīt pēc iespējas labāk. Tallinā vēlos redzēt kvalitatīvi labākas spēles, vēlos redzēt komandu, kas maču sāk, turpina un pabeidz, pilnībā koncentrējusies," par pēdējo pārbaudi saka treneris. Salīdzinājumā ar Zelta līgu izlases rindas ir būtiski pamainījušās, jo klāt nākuši pieredzējušie Hermans Egleskalns, Toms Vanags un Kristaps Šmits. Jācer, ka varēs spēlēt arī Petrovs, kurš pērn bija komandas pamatcēlājs.
Nākamtrešdien Latvijai Eiropas kvalifikācija spēle viesos ar Slovākiju, kur, izcīnot uzvaru, ceļazīme uz finālturnīru būs rokā. Ja tas neizdosies, tad vēl viena iespēja būs 16. augustā mājās pret Kosovu. Latvija ar sešiem punktiem ir grupas līdere, Slovākijai ir trīs punkti, bet Kosova pēc pirmā apļa ir tukšā.
Savukārt Latvijas dāmu izlasei svētdien pēdējais mačs kvalifikācijā viesos pret Melnkalni, kas trešdien negaidīti ar 3:0 (26:24, 25:15, 26:24) pieveica Bosniju un Hercegovinu. Melnkalne līdz ar to pirmo reizi vēsturē tika pie iespējas piedalīties finālturnīrā. Savukārt, lai Latvijas sieviešu izlase pirmo reizi kopš 1997. gada būtu starp finālturnīra dalībniecēm, pēdējā mačā pietiks ar vienu punktu, bet, labvēlīgi noslēdzoties citām spēlēm, ceļazīme būs rokā, zaudējot arī trīs vai četros setos.
