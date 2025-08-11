Kanādiešu fotogrāfs Edvards Burtinskis, kas pazīstams ar savām industriālo ainavu fotogrāfijām, 2005. gadā apceļoja Ķīnu. Tolaik viņš iemūžināja fotogrāfijās milzīgus rūpnīcu korpusus, kuros pie konveijeriem kā skudriņas rosās teju nepārredzami strādnieku pūļi, Ķīnas ekonomiskā brīnuma dzinējspēks. 

2025. gadā E. Burtinskis atgriezās Ķīnā un atkal fotografēja rūpnīcas. Tikai šoreiz viņš novēroja pavisam citu parādību – cilvēku neesamību. Fotogrāfijās, kas uzņemtas elektrisko auto ražotāja "BYD" milzīgajā ražotnē Šanhajas pievārtē, vispār neredz strādniekus. Jo tikpat kā visus darbus paveic roboti. Lūk, kā pats E. Burtinskis komentē savus iespaidus: "Šīs rūpnīcas ir uzcēluši cilvēki, bet tajās strādā roboti. Izskatās, ka šeit notiekošais ir mūsu nākotnes priekšvēstnesis." Tātad nieka divdesmit gados Ķīnas industrija pārvērtusies līdz nepazīšanai.

Kad šā gada pavasarī pēc ASV prezidenta Donalda Trampa pieteiktā "tarifu kara" sākās diskusija par iespējām atgriezt darba vietas ASV, mediji atcerējās kādu kompānijas "Apple" izpilddirektora Tima Kuka uzstāšanos 2024. gada septembrī. Tajā T. Kuks paskaidroja, kāpēc "aifoni" tiek ražoti Ķīnā: "Pasaulē joprojām valda aizspriedumi, ka Ķīna ir lētā darbaspēka zeme. Tā tas tiešām reiz bija, bet pirms daudziem gadiem. Patiesais iemesls, kāpēc mēs saliekam "aifonus" Ķīnā, ir šejienes darbaspēka, pirmām kārtām ražošanas inženieru, izglītība un prasmes, kas jau paceļas mākslas līmenī. Jo mūsu produkti prasa īpaši kvalificētu darbaspēku. Ja mēs šeit, Amerikā, mēģinātu vienkopus sapulcināt tik zinošus inženierus, diezin vai spētu aizpildīt telpu, kurā pašlaik atrodamies. Turpretim Ķīnā ar šādiem speciālistiem jūs varētu noklāt vairākus futbola laukumus."

Kur radās šie ķīniešu inženieri? Kas ir tā pamatā? Saprotams, pirmām kārtām milzīgais Ķīnas iedzīvotāju skaits. Bet arī gudra, mērķtiecīga izglītības politika un cilvēku čaklums. 

