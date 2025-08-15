Zemgales rajona tiesa Dobelē Auru pagasta iedzīvotājam Jānim Ormanim piesprieda 280 stundu darbu sabiedrības labā par neatļautu 85 senlietu vienību un 150 šaujamieroču un munīcijas sastāvdaļu glabāšanu.  Tiesas spriedums ir pārsūdzams. Kad tas stāsies spēkā, senlietas nokļūs Nacionālajā vēstures muzejā, bet militārās lietas paliks policijas rīcībā – kā eksponāti vai tiks iznīcināti.

Apsūdzētais Ormanis tiesā taisnojās, ka viņa tēvs dažādas mantas esot sācis vākt jau pagājušā gadsimta 60. gados, šķūrēdams zemi dažādos celtniecības darbos Ogres pusē, kur strādājis par brigadieri un interesējies par vēsturi. Kad tēvs 2011. gadā nomiris, mantas atvedis pie sevis uz Auru pagastu un ielicis stikla skapī. Ormanim arī interesējusi vēsture, bet 

