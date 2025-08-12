Latvijas sieviešu volejbola izlase pēc 29 gadu pārtraukuma spēlēs 2026. gada Eiropas čempionāta finālturnīrā.
Ir paveikts kas īpašs, pierādot, ka, ticot sev, var realizēt pat trakākos sapņus, pēc Latvijas izlases pēdējās spēles Eiropas čempionāta kvalifikācijā emocionāls bija komandas itāļu treneris Daniēle Kaprioti. Volejbola saime var līksmot, jo dāmu izlase, kas šī gadsimta pirmajā pusē nemaz neeksistēja, jo nebija pietiekami daudz augsta līmeņa spēlētāju un atbilstoša finansējuma, pirmo reizi kopš 1997. gada spēlēs Vecā kontinenta meistarsacīkšu finālā. Ceļazīme uz nākamā gada turnīru, kurā piedalīsies 24 komandas, mūsu volejbolistēm bija rokā aptuveni stundu pirms pēdējās spēles ar Melnkalni, jo palīdzīgu roku sniedza Šveices izlase, kas savā pēdējā mačā spēja atņemt punktu Somijai. Tas nozīmēja, ka starp septiņām otro vietu savās grupās ieguvušajām komandām Latvija nevar būt starp divām sliktākajām. Melnkalnietēm mūsējās zaudēja ar 1:3 (25:20, 20:25, 23:25, 19:25), otrajā un trešajā setā nespējot nosargāt pāris punktu pārsvaru, taču zaudējums nespēja aizēnot prieku par tikšanu uz finālturnīru. "Tas ir milzīgs panākums, kuram gatavojāmies ilgu laiku un gadiem ieguldījām ļoti lielu darbu. Ir liels prieks un gandarījums, ka beidzot ir sanācis kvalificēties finālturnīram," prieku neslēpa izlases uzbrukuma līdere Marta Levinska. Nākamā gada Eiropas čempionāta finālturnīrs notiks četrās valstīs – Zviedrijā, Čehijā, Turcijā un Azerbaidžānā.
