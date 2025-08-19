Donalda Trampa un Vladimira Putina tikšanos Aļaskā varēja skatīties tiešraidē daudzos televīzijas kanālos. 

Iespējams, zīmīgākās epizodes notika tieši pirmajās minūtēs, kad lielāka nozīme ir žestu valodai un citiem elementiem, nevis vārdiem, un, kā beigās izrādījās, nekas īsti jauns arī netika pateikts.

Vispirms ekrānā ilgāku laiku varēja vērot statisku ainu ar divām lidmašīnām, no kurām jāizkāpj abiem prezidentiem, – lai gan tikšanās notiek Amerikas Savienoto Valstu teritorijā, nerodas iespaids, ka Tramps te būtu saimnieks, drīzāk, ka izvēlēta kāda neitrāla vieta. Tramps gan pirms, gan pēc tikšanās vairākas reizes diezgan neveikli izteicās šajā sakarā. Pirmo reizi izmeta, ka dosies uz Krieviju, kas, protams, bija pārteikšanās, lai gan kāds varētu teikt, ka freidiska. Taču otru reizi Tramps acīmredzot tiešām pauda savas sajūtas, jau pēc tikšanās sakot, ka viņš tagad "atgriezīsies ASV".

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Abonomentu veids - Gada abonoments

Gada

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

29,99 € / uz 52 nedēļām
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Pieeja visam portāla saturam ar ierobežojumu rakstu skaitam, kas jāizmanto 4 nedēļu periodā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē