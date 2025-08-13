Saeimas deputāta mandātu nolēmis nolikt opozīcijas partijas "Stabilitātei" politiķis Viktors Pučka.

Šaubas par to, vai Pučkas valsts valodas zināšanas atbilst likumā prasītajam, radās jau 2024. gada rudenī un Saeima 31. oktobrī nolēma Pučku nosūtīt uz valodas pārbaudi. Nav ziņu, vai Pučkam pārbaudi būtu izdevies nokārtot, tomēr iesniegumā Saeimas prezidijam viņš deputāta mandāta nolikšanai minējis citu iemeslu – ilgstošas slimības, rehabilitācijas un atveseļošanās procesa dēļ viņš vairs nevarot pildīt Saeimas deputāta pienākumus.

Pučkas iesniegumu par mandāta nolikšanu plānots skatīt Saeimas Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas sēdē 27. augustā. "Stabilitātei" līderis Aleksejs Rosļikovs aģentūrai LETA atklāja, ka Pučkas vietu Saeimā ieņems nākamā kandidāte no Latgales vēlēšanu apgabala Jeļena Kļaviņa.

