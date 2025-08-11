Latvijā šogad negadījumos cietuši 122 elektriskā skrejriteņa vadītāji, bet bojāgājušo nav, aģentūra LETA noskaidroja Valsts policijā.
Lai arī sākotnēji ziņots, ka viens skrejriteņa vadītājs gājis bojā naktī uz sestdienu Rīgā, iespējams, pretī ēkai Miera ielā 62, tomēr vēlāk policija paziņoja, ka mirušais bijis gājējs.
Policijā sākts kriminālprocess, tiek izmeklēti notikušā apstākļi.
Policija aicina atsaukties ceļu satiksmes negadījuma aculieciniekus, kā arī visus, kas var sniegt pirmstiesas izmeklēšanai noderīgu informāciju, vai kam ir video ieraksts no videoreģistratora, zvanot uz tālruņa numuru 67219837, 29971069 vai 112.
Tāpat likumsargi aicina atsaukties pretējā virzienā braukušā transportlīdzekļa vadītāju, kurš redzēja gājēju pirms notikušā.
