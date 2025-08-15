Augstākajai tiesai atsakoties ierosināt kasācijas tiesvedību, stājies spēkā spriedums, ar kuru sodīts bijušais Babītes novada domes priekšsēdētājs, pašreizējais Mārupes novada domes deputāts Andrejs Ence.
Tādējādi stājies spēkā Rīgas rajona tiesas 2024. gada 30. janvāra spriedums, ar kuru tiesa atzina apsūdzēto par vainīgu un piesprieda 18 900 eiro sodu, atņemot tiesības ieņemt valsts amatpersonas amatu uz diviem gadiem. Virsprokurors Jānis Omuls paziņojumā medijiem norāda – šis gadījums kalpo kā apliecinājums tam, ka sods par amatnoziegumiem ir neizbēgams arī pēc ilgāka laika. "Tas ir būtisks atgādinājums visām amatpersonām par pieņemto lēmumu tiesiskumu un personisko atbildību likuma priekšā," uzsver Omuls. Virsprokurora ieskatā notikušais izgaismo ne tikai tiesiskās, bet arī politiskās atbildības jautājumu – neskatoties uz notiesājošajiem spriedumiem gan pirmās instances, gan apelācijas tiesā, persona turpināja pildīt pašvaldības deputāta pienākumus.
"Sabiedrībai ir tiesības sagaidīt augstākos ētikas un atbildības standartus no ievēlētajiem pārstāvjiem, kuriem pašiem jābūt godprātīgiem un atbildīgiem, izvērtējot savu rīcību,"
norādījis Omuls.
Krimināllieta bija par to, ka Babītes novada pašvaldības kapitālsabiedrības kapitāla daļu turētāja pārstāvis, atsaucot no amata šīs kapitālsabiedrības valdes locekli, bez tiesiska pamata nolēma izmaksāt valdes loceklim kompensāciju par neizmantotajiem atvaļinājumiem. Prokuratūra lēsa, ka tādējādi apsūdzētā valsts amatpersona Babītes novada pašvaldības kapitālsabiedrībai nodarīja 37 561,84 eiro mantisko zaudējumu. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs kriminālprocesu sāka 2021. gada 4. novembrī.
Kā aģentūrai LETA vakar atzina Ence, viņš pašlaik raksta iesniegumu domei, ka pirms laika noliek savas deputāta pilnvaras. Šis tiesas lēmums viņam neesot skaidrs, un viņš esot šokā.
