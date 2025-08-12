To varētu raksturot kā politisku šizofrēniju – pašam būt pie varas un vienlaikus paust iebildumus, pat nosodījumu vadošajam politiskajam kursam. 

Lūk, piemēram, zemkopības ministrs Armands Krauze no valdošās Zaļo un zemnieku savienības pat izlēmis rīkot tādu kā personiskās pretošanās akciju pret valsts izvēlēto veidu cīņai pret ēnu ekonomiku – ierobežot skaidras naudas apriti. "Es tagad principā pats ņemu vairāk ārā skaidru naudu un maksāju skaidrā naudā. Es līdz tam to nedarīju. Man pat ir telefonā – es varu samaksāt ar karti, bet es to tagad daru mazāk tieši šī iemesla dēļ. Jo šī ir tāda policejiskas valsts pieeja, un es jebkurā gadījumā neatbalstu to," intervijā portālam "Delfi" klāsta Krauze. Kopumā šai rīcībai noteikti varētu būt daudz piekritēju, jo šobrīd valsts pieeja tiešām ir tāda, ka visi, kas veido skaidras naudas uzkrājumus vai vienkārši izņem naudu no bankomāta, kļūst par aizdomās turamajiem. Taču vai tas, ka viens ministrs lielveikalā vairs nelieto bankas karti, kaut ko var mainīt? Valdošās partijas politiķa rīcībā ir pavisam citi instrumenti, kā risināt jautājumus, bet, ja viņš tos neizmanto, tad tā iznāk tāda zīmēšanās.

