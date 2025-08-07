"Satiksmes mierināšanas nolūkos" līdz oktobra beigām Rīgā 18 apkaimēs būvēs vēl 61 jaunu ceļa ātrumvalni, informēja Rīgas domes Ārējās komunikācijas nodaļa.
Šajā vasarā 11 Rīgas apkaimēs Ārtelpas un mobilitātes departaments izbūvējis 59 jaunus ātrumvaļņus un iesākto ir plānots turpināt, līdz oktobrim uzbūvējot vēl 61 jaunu ātrumvalni.
Ātrumvaļņus plānots izbūvēt Āgenskalnā, Beberbeķos, Čiekurkalnā, Dārzciemā, Dzirciemā, Iļģuciemā, Imantā, Jaunciemā, Juglā, Latgalē, Mežciemā, Pleskodālē, Sarkandaugavā, Teikā, Torņkalnā, Vecāķos, Vecmīlgrāvī, Zasulaukā un Zolitūdē.
Tāpat līdz rudenim Juglas apkaimē, Slēpotāju ielā, paredzēts izbūvēt divus ātrumvaļņus, par kuriem pašvaldība informēja pavasarī.
Pašlaik ātrumvaļnus būvē Āgenskalnā, Zvanu ielā 6, Torņkalnā, Telts ielā 2A, Zasulaukā, Kūdras ielā 6 un 8A.
Kā klāsta pašvaldība, satiksmes mierināšanas nolūkos ātrumvaļņus būvē ielās, kurās ierīkotas dzīvojamās zonas, 30 kilometru stundā ātruma ierobežojuma zonas, nav uzbūvētas gājēju ietves vai tuvumā atrodas izglītības iestādes. Ceļa ātrumvaļņus būvējot, ņemot vērā iedzīvotāju iesniegumus.
