Izraēlas armija trešdien paziņoja, ka ir veikusi triecienus vairākiem kaujinieku grupējuma "Hizbollah" mērķiem Libānas dienvidos, tai skaitā ieroču noliktavām, raķešu palaišanas vietām un tehniskā aprīkojuma glabātavām.
Par Izraēlas gaisa triecieniem trešdien ziņoja arī Libānas mediji.
Triecieni tika veikti par spīti pamieram, kas starp Izraēlu un Irānas atbalstīto "Hizbollah" pastāv kopš novembra. Lai gan pamiers oficiāli ir spēkā, Izraēla turpina gandrīz katru dienu veikt triecienus "Hizbollah" pozīcijām, pieprasot grupējuma pilnīgu atbruņošanos.
Libānas valdība šonedēļ uzdeva armijai izstrādāt plānu "Hizbollah" atbruņošanai, lai līdz gada beigām panāktu, ka ieroči atrodas vienīgi valsts spēku rīcībā.
"Hizbollah" noraidīja šo valdības lēmumu, uzstājot, ka vispirms Izraēlai ir jāaptur gaisa triecieni un jāizved savs karaspēks no pieciem atlikušajiem posteņiem Libānas dienvidos.
Politiskie novērotāji uzskata, ka "Hizbollah" atbruņošanās tuvākajā laikā nav gaidāma.
"Hizbollah" ir vienīgais Libānas grupējums, kas saglabājis ieročus pēc Libānas 1975.-1990. gada pilsoņu kara. Lai gan šo grupējumu ir novājinājis bruņotais konflikts ar Izraēlu, tas vēl arvien ir dominējošs politiskais spēks Libānā.
