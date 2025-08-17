Ikdienas ceļu satiksme var būt neprognozējamu situāciju pilna. Lai gan nereti autovadītāji uzskata, ka dārgākie negadījumi ir saistīti ar izaicinošiem braukšanas apstākļiem, sadursmēm ar citiem transportlīdzekļiem vai, piemēram, lieliem meža dzīvniekiem, apdrošināšanas tehnoloģiju uzņēmuma "Balcia" rīcībā esošā informācija liecina, ka lielu skādi var nodarīt pat sīks kukainis.
Viens no neparastākajiem Balcia KASKO apdrošināšanas gadījumiem šovasar saistīts ar šķietami nekaitīgu situāciju, kad auto salonā bija ielidojis pavisam neliels kukainis – lapsene. Brauciena laikā tā sākusi uzmācīgi lidot virsū autovadītāja sejai, kā rezultātā viņš īslaicīgi novērsis skatu no ceļa un ietriecies blakus esošajā transportlīdzeklī. Izmaksātā atlīdzība par šo negadījumu sasniegusi teju 2000 eiro.
"Ikdienā autovadītāji rēķinās ar riskiem, ko rada ceļu satiksme, laikapstākļi vai dažādi ārēji apstākļi, taču reizēm negadījumus izraisa pavisam negaidīti faktori. Situācija ar lapseni, kad autovadītājs instinktīvi novērsās no ceļa un tā rezultātā notika sadursme, ir apliecinājums, ka dzīvē pastāv neiedomājamas situācijas, kas pirmajā brīdī varētu šķist amizantas, taču remonta izmaksas ir pavisam reālas un ne vienmēr tās mazākās. Tas ir spilgts apliecinājums tam, ka ne visu ir iespējams paredzēt. Tieši šādos gadījumos apdrošināšana var būt īsts glābšanas riņķis, kas auto īpašnieku pasargā no neplānotām un nereti arī lielām izmaksām," uzsver Balcia apdrošināšanas Atlīdzību vadītāja Latvijā Alise Drava.
No mājdzīvnieka līdz nelūgtiem viesiem auto salonā – kā sevi pasargāt?
Ne vienmēr lielākos riskus uz ceļa rada citi transportlīdzekļi vai laikapstākļi – dažkārt problēmas sagādā nejauši līdzpaņemti un pavisam neplānoti viesi automobilī. Tie var būt gan pašu mājdzīvnieki, gan auto salonā nejauši vai ziņkārības vadīti iekļuvuši kukaiņi un sīki dzīvnieki, kas neplānoti pārsteidz auto īpašnieku visnegaidītākajos brīžos. Lai šādas situācijas nebeigtos ar ievērojamiem bojājumiem un izdevumiem, ir vērts ievērot dažus drošības nosacījumus.
· Pirms brauciena pārbaudi salonu un bagāžas nodalījumu – īpaši, ja auto kādu laiku stāvējis atklātā vietā daba vai garāžā ar atklātu piekļuvi.
· Ja brauciena laikā salonā iekļūst kukainis vai dzīvnieks, saglabā mieru un necenties to dabūt ārā no auto braukšanas laikā – labāk droši apstāties ceļa malā vai stāvvietā.
· Vienmēr pārvadā mājdzīvniekus atbilstoši dzīvnieku pārvadāšanas noteikumiem – piestiprinātus ar tam īpaši paredzētu drošības jostu, ievietotus piemērotā somā, konteinerā, būrī vai atsevišķi no salona nodalītā bagāžniekā.
· Logu un durvju hermētiskums – regulāri pārbaudi, vai blīvējumi un ventilācijas atveres ir labā tehniskā stāvoklī, lai samazinātu iespēju, ka salonā iekļūst nevēlami viesi.
· Neatstāj atvērtu ēdienu, dzērienus vai atkritumus salonā – tie var piesaistīt kukaiņu un dzīvnieku nevēlamu uzmanību.
· Atceries par apdrošināšanu – tā sniegs sirdsmieru un pasargās no neplānotām izmaksām, ko var radīt gan sadursmes un dabas stihijas, gan mazāk paredzami notikumi.
