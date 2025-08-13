"Inspo" atgriežas ar jaunu singlu “Domas plēš”, kas aizsāk jaunu nodaļu projekta attīstībā un iedziļinās prāta nemieru un pārdomu virpuļos jeb tā dēvētajā “overthinking”. Dziesma runā par iekšējo cīņu, kad domas kļūst skaļākas par realitāti, un par to, kā viena cilvēka klātbūtne, vārdi vai vienkāršs pieskāriens var palīdzēt apklusināt šo iekšējo troksni.
Pēc radoša pārmaiņu laika 2024. gadā, grupas līdzšinējie dalībnieki Nadīna Stirniniece un Aivars Lietaunieks nolēmuši doties katrs savu muzikālo ceļu. Aivars turpinās savu projektu "Inspo", šoreiz arī kā vokālists, piešķirot projektam jaunu, personiskāku skanējumu. Šis turpinājums ir dabisks solis projekta attīstībā – ar cieņu pret iepriekš paveikto un skatu nākotnē. Arī Nadīna turpinās savu muzikālo darbību, radot un izpildot jaunas dziesmas.
Jāatzīmē ka vārdus dziesmai "Domas plēš" sarakstījusi Nadīna, kas ir abu mūziķu kopīgs noslēgums ar skatu uz jauniem sākumiem.
Aivars Lietaunieks atklāj: "Šis man ir īpašs skaņdarbs – tas ir emocionāli piesātināts, ar melodisku un atmosfērisku skanējumu, kas saglabā projekta "Inspo" atpazīstamo rokrakstu, bet vienlaikus atver durvis jaunam virzienam. Dziesma “Domas plēš” ir kā tilts starp to, kas bijis, un to, kurp es dodos tālāk kā solo mākslinieks."
Jaunais singls ir pirmais no trim gaidāmajiem "Inspo" skaņdarbiem šogad. Pārējās dziesmas tiks izdotas sadarbībā gan ar Latvijā jau zināmiem, gan uzlecošiem māksliniekiem, atklājot vēl plašāku muzikālo spektru.
Dziesmu papildina videoklips, ko veidojis režisors Harijs Blāze, vizuāli pastiprinot dziesmas emocionālo vēstījumu. Par Mix un Master parūpējies Artis Apinis.
"Inspo" jau divas reizes piedalījies Supernova konkursā un vienreiz X Faktorā, gūstot plašu klausītāju atzinību. Ar "Domas plēš" sākas jauns posms projektā – personiskāks, drosmīgāks un tikpat emocionāli piesātināts.
