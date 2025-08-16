ASV Aļaskas štatā Ankoridžā Elmendorfa-Ričardsona armijas bāzē piektdien sākušās ASV prezidenta Donalda Trampa un Krievijas diktatora Vladimira Putina sarunas.
No amerikāņu puses sarunās piedalās valsts sekretārs Marko Rubio un Trampa īpašais sūtnis Stīvs Vitkofs, no Krievijas puses - ārlietu ministrs Sergejs Lavrovs un Putina palīgs Jurijs Ušakovs.
