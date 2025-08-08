Francijas Iekšlietu ministrija atņēmusi pastāvīgās uzturēšanās atļauju kādam četrdesmit septiņus gadus vecam marokānim, kurš Parīzē pie Nezināmā kareivja kapa bija izmantojis "mūžīgo uguni", lai aizdegtu cigareti.
Šis notikums iemūžināts video. Vīrietis pēc tam aizturēts par kara memoriāla apgānīšanu, vēsta izdevums "Politico".
Viņš Francijas policijas redzeslokā bija nonācis jau iepriekš. Pastāvīgās uzturēšanās atļaujas atņemšana ir pirmais solis ceļā uz viņa izraidīšanu uz Maroku.
Francijas iekšlietu ministrs Bruno Retaijo marokāņa rīcību raksturoja kā nepiedienīgu un nožēlojamu. Retaijo iekšlietu ministra amatu ieņem kopš pērnā gada, un viņš šajā laikā ir īstenojis stingru politiku imigrācijas un drošības jautājumos. Tiek pieļauts, ka ministra ambīcijās ir kandidēt 2027. gada prezidenta vēlēšanās.
Aptauja
Kad noskaidrojies, ka nelegāli ieceļojušajam migrantam patvērums nepienākas, ko darīt valsts iestādēm?
