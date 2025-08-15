Lai gan "Air Baltic" finanšu un operacionālie rezultāti pēc vadības maiņas uzrāda pozitīvas tendences, nebūt nav skaidrs, vai ar to pietiks, lai izvilktu uzņēmumu no draudīgās finanšu bedres.

 

