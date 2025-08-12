Latvijas Meža īpašnieku biedrības rīkotais konkurss "Sakoptākais" mežs šovasar norit jau devīto reizi, un tā finālā startē deviņi meža īpašnieki.
Pirmais meža īpašnieks, pie kura žūrija viesojās pagājušajā nedēļā, ir Aldis Briņķis. Viņš Dobeles novada, Dobeles pagasta "Bāliņos" apsaimnieko 10 ha meža, kuru deviņdesmitajos gados izpircis no novada pašvaldības. Kolhoza laikā tur bijusi izgāztuve, bet šodien, kā vērtē pašvaldības pārstāvji, nav ne zīmju, ka tur bijuši džungļi. Šī teritorija tagad atrodas aizsargājamā zonā, kur kādreiz bijuši Zilā kalna senkapi. Te arī plānots izveidot piemiņas vietu.
Ivars Linde Tukuma novada Zentenes pagastā apsaimnieko piecus ha meža vietā, kur senāk bijušas grīšļu pļavas un slīkšņas. Tagad tur meliorācijas grāvji, izkopts mežs un meža taciņu malā katru gadu aizvien vairāk zied naktsvijoles.
Dzintars Laivenieks ir viens no Kurzemē pazīstamākajiem meža īpašniekiem, kurš apsaimnieko lielas meža platības. Viņš konkursam bija pieteicis piecdesmit ha lielo meža īpašumu Tukuma novada Zantes pagastā. Šo īpašumu viņš iegādājies tad, kad tam varējuši piekļūt tikai ar traktoru. Tagad tur ir augstas bonitātes skuju koku audzes. Dzintars ir arī viens no retajiem meža saimniekiem, kuram izdevies pārliecināt dabas draugus, ka liegums viņa īpašumā pilnīgi nepamatots.
Sandis Krieviņš Cēsu novada Dzērbenē saimnieko 40 ha lielā meža īpašumā "Lejas meļi". Īpašumā izkoptas jauktas koku sugas. Kopšana veikta gan ar motorzāģiem, gan rokas zāģiem, gan traktoriem. Sandis mežus kopj jau no 14 gadu vecuma.
Aivars Bērziņš Cēsu novada Amatas pagastā saimnieko 100 ha lielā īpašumā. Aivars veic mežaudžu nomaiņu ar produktīvākām koku sugām, un stādītajās audzēs jau veikta otrā krājas kopšanas cirte. Arī purvainā augsnē viņam izdevies izveidot teicamu priežu audzi.
Silvers Strups saimnieko Bauskas novada Valles pagastā. Apsaimnieko lauksaimniecības zemes, kas dabiski aizaugušas ar mežu. Ar Eiropas atbalstu ieaudzējis piecu ha lielu bērzu jaunaudzi. Izveidojis SIA "Brūklenāju parks", kas nodarbojas ar mežu apsaimniekošanu.
Ingus Brolišs Rēzeknes novada Černojas pagastā saimnieko 30 ha lielā īpašumā, kurā pārsvarā mistrojumā ar eglēm aug bērzi. Ir veicis bērzu retināšanu mitrās audzēs, atstājot tos biezībā, kas ļauj vieglāk pārdzīvot rudens vējus, kamēr vēl kokiem lapas.
Jāzeps Gavars Preiļu novada Kategradē saimnieko skaistā 30 ha lielā meža īpašumā, kur egles aug apvienojumā ar lapeglēm. Viņam pašam jau 85 gadi, bet vēl viņš regulāri brauc uz mežu un kopā ar dēlu zāģē mizgrauža nopostītās egles. Daudzi koki viņa mežā izaudzēti no sēklām, kas vāktas no diženākajiem kokiem, kuri auguši parkos.
Rinalds Elksnis Aizkraukles novada Daudzes pagastā apsaimnieko 46 ha lielu meža īpašumu. Tur priedes, bērzi, alkšņi, egles. Īpašumu iegādājies deviņdesmitajos gados, un tajā ir arī nogabali, kas kopš iegādes nav cirsti. Kā izaicinājumu viņš uzskata mežaudžu atjaunošanu ar stādiem, kuru aizsardzībā jāiegulda aizvien vairāk.
Kad konkursa žūrija būs apmeklējusi visus finālistus, tā lems par meža īpašniekiem, kuri ziemā saņems meža nozares gada balvu "Zelta čiekurs" nominācijā "Par ilgtspējīgu saimniekošanu".
Publikācija tapusi sadarbībā ar Meža attīstības fondu.
