Valsts policija aicina atsaukties sestdien, 9. augustā, uz Tallinas šosejas, pie Kadagas notikušā negadījuma aculieciniekus.
9. augustā ap pulksten 15.50 Ādažu novadā, uz autoceļa A1 (Rīga – Tallina) notika ceļu satiksmes negadījums, kurā iesaistīti divi transportlīdzekļi – baltas krāsas "Iveco" markas kravas automašīna un zilas krāsas "Audi" markas automašīna.
Ceļu satiksmes negadījumā dzīvību zaudēja vieglās automašīnas vadītājs.
Valsts policija aicina atsaukties ceļu satiksmes negadījuma aculieciniekus, kā arī visus, kas var sniegt noderīgu informāciju saistībā ar notikušo, vai kam ir video ieraksts no videoreģistratora, zvanot uz tālruņa numuru 67219705 vai 67086664 darba dienās no plkst.8 līdz 16.30 vai 112.
