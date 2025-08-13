Piedāvājam ieskatu aktuālo kultūras notikumu kalendārā.
Cēsīs norisināsies multimediāls koncertuzvedums "Māls".
"Māls" Cēsu pils parkā
16. un 17. augustā Cēsīs norisināsies multimediāls koncertuzvedums "Māls", kur dziesma, deja, amatniecība un rūpniecība saplūdīs vienotā stāstā par māla ceļu no zemes dzīlēm līdz zvaigznēm. Tas būs stāsts par māla dabu un klātbūtni cilvēka dzīvē. Par tā daudzveidību, mainību un pielietojamību. Koncertuzveduma "Māls" stāstu izdzīvos 2000 dalībnieki, mūzikas grupas "Auļi" un "Latvian Voices". Idejas autore un režisore – Inga Cipe.
Jaunie un spožie
17. augustā Dzintaru koncertzāles Mazajā zālē koncertēs jaunie mūziķi, konkursa "Ineses Galantes talanti" uzvarētāji. Koncerts norisināsies jaunā, Baltijas valstīm un visai Eiropai svarīgā pasākuma "Baltijas Balva/Baltic Awards" ietvaros.
Piedalīsies Brigita Reisone (soprāns), Rinalds Rozenlauks (oboja), Elīna Agneta Lamberte (kokle). Jaunos talantus pieteiks fonda dibinātāja, Talantu konkursa žūrijas priekšsēdētāja, operdziedātāja Inese Galante.
"Rimbenieka" izskaņa
Festivāla "Rimbenieks" noslēdzošajā nedēļā Liepājas Simfoniskā orķestra mūziķu veidoto ansambļu koncerti vakaros ceļos uz Jūrmalciemu, Durbi, Pāvilostu un Grobiņu.
13. augustā Jūrmalciema tīklu mājā muzicēs trīs Liepājas Simfoniskā orķestra sitaminstrumentu grupas mūziķi. Māris Zīlmanis, Marta Kauliņa-Pelnēna un Reinis Tomiņš ļaus sitaminstrumentiem dziedāt.
14. augustā Durbes Ev. lut. baznīcā klarnetiste Alise Gavare, vijolnieks Gunārs Mūrnieks, čellists Klāvs Jankevics un pianiste Ieva Sarja atskaņos vienu no 20. gadsimta spēcīgākajiem darbiem garīgajā mūzikā – Olivjē Mesiāna "Kvartetu laika galam". Šis vakars vērtīsies vēl jo īpašāks ar to, ka pirmatskaņojumu piedzīvos Riharda Dubras jaundarbs "Les passiones d'ete".
15. augustā Pāvilostas Sv. Gara katoļu baznīcā Dienvidkurzemes festivālā "Rimbenieks" viesosies stīgu kvartets JUNO, kuru reizē intīmais un drosmīgais skanējums šoreiz satiksies ar obojistes Renātes Trapānes un fagotista Paula Gendrikova spēlēto koka pūšaminstrumentu tembrālo bagātību. Programmā gan Morisa Ravēla, gan mazāk zināmu komponistu visnotaļ jutekliska mūzika.
17. augusta Grobiņas Livonijas ordeņa pilsdrupās gaidāms vērienīgs Dienvidkurzemes festivāla "Rimbenieks" noslēguma koncerts. Starp drupām, debesīm un mūziku klausītāji varēs piedzīvot vienu no monumentālākajiem skaņdarbiem Rietumu mūzikas vēsturē, kurā mūzika kļūst par gaismu, kas dzimst no haosa. Jozefa Haidna oratoriju "Pasaules radīšana" diriģenta Jurģa Cābuļa vadībā atskaņos Liepājas Simfoniskais orķestris, koris "Kamēr..." un solisti Jolanta Strikaite, Mārtiņš Zvīgulis un Rihards Mačanovskis. "Pasaules radīšana" Latvijā skanējusi ļoti reti, turklāt šajā koncertā tikai otro reizi Latvijā tā būs klausāma angļu versijā.
Ieeja visos festivāla "Rimbenieks" koncertos ir bez maksas.
Ērmīgākais dzīvnieks pasaulē
No 13. līdz 16. augustam Rīgas Cirkā (Merķeļa ielā 4) un tā apkaimē Rīgas pilsētvidē jau trīspadsmito reizi norisināsies Starptautiskais laikmetīgā cirka un ielu mākslas festivāls un Latvijas skatītāji tiks iepazīstināti ar augstvērtīgām un inovatīvām izrādēm no Eiropas un pasaules cirka arēnām.
Festivāla laikā vairākas pēcpusdienas Vērmanes dārzā būs skatāma arī apvienības "If Circus" izrāde "Naba – atmiņu adīšana", kas ir poētisks ceļojums, kurā galveno lomu spēlē ar rokām adītas gaisa akrobātikas virves. Izrādē tās transformējas, savelkas un atbrīvojas, tiek adītas un izārdītas – simbolizējot pavedienus, kas savieno, balsta un nes. Šīs izrādes iedvesmas avots ir bijušas adīšanas senās tradīcijas un senču zināšanu atgūšana.
16. augustā Vērmanes dārzā notiks darbnīcas un Rīgas Cirka skolas audzēkņu programma, kā arī rotaļu laukums un Rīgas mazākā cirka izrāde "Aizbēgt līdzi laikam", kurā satiekas jaunākās paaudzes cirka un skatuves mākslinieki Elīna Konrade, Betija Krolle, Roberts Aubēns, Ketija Jurčenko, Andris Zeļonka un Emīls Zenne. Mākslinieki, skatoties Latvijas cirka pagātnē un reflektējot par savu personīgo pieredzi, meklē atbildi uz jautājumu, kāpēc arī mūsdienās aizbēgt līdzi cirkam ir tik vilinoši.
Vairāk par festivālu, darbnīcām un izrādēm šeit.
