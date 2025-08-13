Ir sperti soļi, lai frontē labotu situāciju Doneckas apgabala Pokrovskas virzienā, otrdien platformā "Telegram" apliecināja Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis.
"Šodien bija mūsu karavīru ziņojumi. Fronte, īpaši Dobropiļļas, Pokrovskas virzieni. Tur sperti soļi, lai labotu situāciju, esmu pateicīgs katrai vienībai, katram mūsu karavīram, kas tagad iznīcina okupantu," vakara uzrunā sacīja Zelenskis.
Uzmanība tiek pievērsta arī citiem frontes virzieniem, norādīja prezidents.
"Pozīcijas Harkivas, Zaporižjas, Sumu apgabalos - visur cenšamies nodrošināt Ukrainai tieši tādu aizsardzību, kā vajadzīgs," sacīja Zelenskis.
Pirmdien ukraiņu OSINT-projekts "DeepState" ziņoja par Krievijas karavīru virzīšanos Doneckas apgabala Pokrovskas rajona Dobropiļļas virzienā, konkrēti, Kučerivjaras un Zolotijkolodjazas ciematos, kur notiek spēku koncentrēšana.
Tajā pašā laikā krievi turpina attīstīt savus panākumus Dobropiļļas-Kramatorskas šosejas virzienā, nostiprinoties Novovodjanes un Petrivkas rajonā.
Operatīvi stratēģiskā grupa "Dņepra" ziņoja, ka krievu okupanti mēģina nelielās grupās virzīties garām Ukrainas pozīciju pirmajai līnijai, un šādu grupu infiltrācija, lai gan to iznīcināšanai ir nepieciešams izmantot rezerves, nenozīmē, ka ienaidnieks pārņem teritorijas kontroli.
Ukrainas Bruņoto spēku ģenerālštābs otrdien paziņoja, ka Ukrainas Aizsardzības spēki veic efektīvus pasākumus, lai apturētu ienaidnieka virzīšanos Dobropiļļas un Pokrovskas virzienos, cita starpā iznīcinot nelielas ienaidnieka grupas un diversantus, kas tur iekļuvuši vairākās apdzīvotās vietās.
"Ar Ukrainas Bruņoto spēku virspavēlnieka lēmumu ir piešķirti papildu spēki un līdzekļi, lai stiprinātu aizsardzības stabilitāti. Ir ieplānoti pasākumi, lai bloķētu ienaidnieka grupējumus noteiktā teritorijā. Rezerves vienības jau ir uzgājušas ienaidnieku un guvušas pirmos panākumus - okupanti tiek iznīcināti un ņemti gūstā," teikts ziņojumā.
Kijiva: Interpols atsakās izsludināt meklēšanā Krievijas kara noziedzniekus
Interpols kategoriski atsakās izsludināt meklēšanā Krievijas kara noziedzniekus, pat tos, par kuriem ir savākti visi nepieciešamie pierādījumi, pavēstīja Ukrainas Ģenerālprokuratūra biroja pārstāvis Jurijs Belousovs.
"Interpols kategoriski atsakās izsludināt meklēšanā Krievijas kara noziedzniekus. Kategoriski. Mums nav neviena piemēra, kad būtu notikusi izsludināta meklēšana, pat ja ir visi pierādījumi, informācija par civiliedzīvotāju nogalināšanas gadījumiem, seksuālas vardarbības, brutālas spīdzināšanas gadījumiem," konferencē "Starptautiskās humānās tiesības mūsdienu izaicinājumu dimensijā" sacīja Belousovs.
Viņš norādīja, ka Ukraina ir gatava sadarboties ar citu valstu tiesu iestādēm kara noziedznieku kriminālvajāšanā.
"Mūsu prioritāte ir notiesāt kara noziedznieku citas jurisdikcijas teritorijā. Mēs esam gatavi sadarboties nacionālās jurisdikcijas ietvaros, esam gatavi sniegt pierādījumus visās lietās, kas mums ir. Mēs esam gatavi pārtraukt nacionālo kriminālvajāšanu, ja cita valsts savā teritorijā ir gatava vērsties tiesā un panākt taisnīguma īstenošanu savā teritorijā," sacīja Belousovs.
KONTEKSTS
2022. gada 24. februārī Krievijas diktators Vladimirs Putins deva pavēli iebrukt Ukrainā. Putins apgalvoja, ka NATO gatavojas izmantot Ukrainu kā placdarmu agresijai pret Krieviju, lai gan šiem apgalvojumiem nebija pierādījumu. Starptautiskā krimināltiesa (SKT) 2023. gada martā izdeva Putina aresta orderi par nelikumīgu ukraiņu bērnu deportāciju no okupētajām teritorijām Ukrainā.
