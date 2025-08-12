ASV prezidents Donalds Tramps pirmdien parakstīja rīkojumu, atliekot augstāku muitas tarifu Ķīnas precēm atjaunošanu uz vēl 90 dienām.
Arī Ķīna paziņoja, ka atliek augstāku tarifu piemērošanu ASV precēm uz 90 dienām.
Tramps parakstīja rīkojumu dažas stundas pirms tam, kad otrdien būtu beidzies termiņš ASV un Ķīnas maijā pieņemtajam lēmumam uz 90 dienām samazināt savstarpēji noteiktos muitas tarifus.
"Es tikko parakstīju rīkojumu, kas pagarinās tarifu atlikšanu Ķīnai vēl uz 90 dienām," savā platformā "Truth Social" paziņoja Tramps. Rīkojums būs spēkā līdz 10.novembrim.
Ķīnas ziņu aģentūra "Siņhua" ziņo, ka arī Ķīna no 12.augusta uz 90 dienām atliek augstāku tarifu piemērošanu ASV. Līdz tam Ķīna saglabās 10% tarifus ASV precēm.
ASV un Ķīna pēc Šveicē notikušām tirdzniecības sarunām maijā paziņoja, ka uz 90 dienām samazina savstarpēji noteiktos muitas tarifus. ASV noteiktie muitas tarifi preču importam no Ķīnas tika samazināti no 145% līdz 30%, bet Ķīnas tarifi Savienoto Valstu preču importam tika pazemināti no 125% līdz 10%.
Akciju cenas Volstrītā un Eiropas biržās pārsvarā krītas
Akciju cenas Volstrītā un Eiropas biržās pirmdien pārsvarā kritās, investoriem gaidot ASV inflācijas datu publiskošanu, kas ļaut izteikt prognozes par procentlikmju samazināšanu, ko ilgi centies panākt ASV prezidents Donalds Tramps.
ASV mediji pimdienas pēcpusdienā ziņoja, ka Tramps ir parakstījis rīkojumu par augstāku muitas tarifu Ķīnas precēm atlikšanu uz vēl 90 dienām.
Investori gaidīja jaunus datus par ASV patēriņa cenu indeksu. Inflācijas samazināšanās gadījumā ASV Federālajai rezervju sistēmai (FRS) būtu iespēja pazemināt procentlikmes.
Visi trīs galvenie Volstrītas indeksi kritās.
Eiropā Londonas biržas indekss pieauga, bet Parīzes un Frankfurtes biržu indeksi samazinājās.
Akciju cenas Honkongas un Šanhajas biržās pieauga, bet Tokijas birža bija slēgta valsts brīvdienas dēļ.
Zelta cena, kas piektdien bija sasniegusi rekordu, pirmdien samazinājās.
ASV biržu indekss "Dow Jones Industrial Average" pirmdien kritās par 0,5% līdz 43 975,09 punktiem, indekss "Standard & Poor's 500" saruka par 0,3% līdz 6373,45 punktiem, bet indekss "Nasdaq Composite" samazinājās par 0,3% līdz 21 385,40 punktiem.
Londonas biržas indekss FTSE 100 pirmdien pieauga par 0,4% līdz 9129,71 punktam, Parīzes biržas indekss CAC 40 samazinājās par 0,6% līdz 7698,52 punktiem, bet Frankfurtes biržas indekss DAX kritās par 0,3% līdz 24 081,34 punktiem.
Ņujorkas biržas elektroniskajā tirdzniecībā WTI markas jēlnaftas cena pirmdien pieauga par 0,1% līdz 63,96 ASV dolāriem par barelu. "Brent" markas jēlnaftas cena Londonas biržā pieauga par 0,1% līdz 66,63 dolāriem par barelu.
Nīderlandes biržā "Title Transfer Facility" (TTF) dabasgāzes cena pirmdien pieauga par 1,7% līdz 33,00 eiro par megavatstundu.
Eiro vērtība pret ASV dolāru pirmdien kritās no 1,1643 līdz 1,1617 dolāriem par eiro, britu mārciņas vērtība pret ASV dolāru samazinājās no 1,3451 līdz 1,3435 dolāriem par mārciņu, bet ASV dolāra vērtība pret Japānas jenu palielinājās no 147,79 līdz 148,12 jenām par dolāru. Eiro vērtība pret britu mārciņu kritās no 86,54 līdz 86,47 pensiem par eiro.
