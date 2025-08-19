Latvijas basketbola izlase ir divu pārbaudes spēļu un astoņu dienu attālumā no Eiropas čempionāta.
Rīt un parīt mūsējie Atēnās samēros spēkus attiecīgi ar Grieķiju un Itāliju, abu spēļu sākums 20.00 un tiešraide kanālā TV6.
Abās pārbaudes spēlēs mājās Latvijas izlase laboja "Xiaomi" arēnas sporta pasākumu apmeklētības rekordu, kas nu ir 11 911 skatītāji. Vairāk spējis pulcēt vien britu dziedātājs Robijs Viljamss aizpērn – nepilnus 13 tūkstošus. Cīņās pret Lietuvu (105:109 pagarinājumā) un Slovēniju (100:88) iepriecināja Lukas Banki padoto uzbrukums. Kristaps Porziņģis guva 22 un 20 punktus, uzbrūkot daudzveidīgi un efektīgi, atbrīvojot rokas partneriem. Izlase realizēja 42 un 44 procentus tālmetienu. Rihards Lomažs, kuram daudz jāuzņemas arī saspēles vadīšana, leišu grozā sabēra 27 punktus.
Pagaidām vēl īsti nav ieslēgusies aizsardzība, tiek mēģinātas dažādas taktikas. Ar Porziņģi laukumā pamatā pie blokiem aizsargi nemainās sedzamajiem, tādējādi saglabājot Kristapu tuvāk savam grozam, taču abās spēlēs tas maksāja arī daudz punktu. Ar citiem garajiem spēlētājiem "pick&roll" gadījumos seko mainīšanās. Treneri meklē iespējas, kā aizlāpīt robus trešajā pozīcijā, izmēģinot tajā arī Mārci Šteinbergu, Mareku Mejeri, Dāvi Bertānu. Banki atzinis, ka redzami uzlabojumi salīdzinājumā ar nometnes pirmo daļu un spēli pret Itāliju, taču darbs turpinās.
Pie iespējas sevi parādīt tika visi 14 šobrīd pieejamie basketbolisti, izņemot savainotos Artūru Žagaru un Rodionu Kurucu. Pirmais Atēnās gatavojas spēlēt.
Grieķijas izlase aizvadījusi četras pārbaudes spēles, pa divām reizēm uzvarot un zaudējot. Nevienā no spēlēm nav piedalījies grieķu superzvaigzne Jannis Adetokunbo, kurš izlases kopējā darbā iesaistījās vien sestdien, kad beidzot saņēma sava pārstāvētā Nacionālās basketbola asociācijas kluba Milvoki "Bucks" atļauju. Līdz tam viņš nevarēja trenēties, jo apdrošināšanas summa nenosedz visu uzbrucēja līgumu. Paredzams, ka pret Latviju Adetokunbo būs ierindā.
Eiropas čempionāta grupu turnīrs risināsies Somijā, Polijā, Kiprā un Latvijā, kas uzņems arī izslēgšanas spēles. Pirmā spēle Latvijai 27. augustā pret Turciju.
Ārvalstu policisti Rīgā
Rīgas mērs Viesturs Kleinbergs uzskata, ka pilsēta ir labi sagatavojusies Eiropas basketbola čempionātam, un spriež, ka Latvijas ekonomikai tas pienesīs vairāk nekā 60 miljonus eiro. Valsts policijas vadība informē, ka turnīra laikā Rīgā strādās arī policisti no ārvalstīm, gan neprecizējot, no kurām tieši. Rīgā gaidāmi daudz igauņu līdzjutēji, bet vairāk agresīvi varētu būt serbi, kas arī ir vieni no Latvijas pretiniekiem grupā.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu