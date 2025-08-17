Sestdien, 16. augustā, Rīga svinēja savu 824. gadadienu. Ielās, laukumos un apkaimēs bija sapulcējušies gan rīdzinieki, gan viesi. Visvairāk svinētāju – Vecrīgā. Tur bija tik daudz ļaužu, ka partija "Vissirslikti" pat paspēja izdomāt sev jaunu nosaukumu – "Rīgāvisapardaudz".
Rīgas Danču kopiena vāc bruģakmeņus
Notikumus negribēja palaist garām arī Rīgas Danču kopienas dančmeistari un muzikanti. Pusdienlaikā viņi sapulcējās Māmuļas paspārnē, salasīja tieši deviņdesmit piecus 95(!) bruģakmeņus, salādēja tos mugursomās un devās uz Vecrīgu, kur viņus jau gaidīja citi muzikanti, jo tieši tai laikā notika ielu muzikantu sapēle par godu Rīgas Dzimšanas dienai.
Rekords Trokšņu ielā
Visa Rīga dunēja un skanēja – laukumos atskanēja dažādi stili un melodijas. Tomēr Rīgas Danči atrada visklusāko ielu Vecrīgā, kas ironiski saucas Trokšņu iela, un tieši tur tapa jauns rekords.
Iedvesma Rīgas Bruģīša dejai nākusi no senas tradīcijas – Kalsnavas pusē šo tautas deju reiz esot dejojuši ar ķieģeļiem, jo piemērotu akmeņu neesot bijis pa rokai. Rīgā akmeņu netrūkst, tāpēc ķieģeļus aizstāja bruģis.
Kā dejot Rīgas Bruģīša deju?
Katrs dejotājs noliek divus līdz četrus akmeņus krusteniski un rakstā lec Krusta deju. Pabeidzot rakstu, viņa vietā stājās nākamais, pievienojot jaunus četrus akmeņus.
Noteikumi ir vienkārši:
* jādejo krustā,
* lēcienu raksts nedrīkst atkārtoties,
* ja akmeņi tiek izspārdīti, dejotājs izstājas.
Septiņu minūšu rekords. Vai vari izturēt ilgāk?
Jaunais rekords – septiņas minūtes. To uzstādīja Adelīna Balode, Ernests Kubiļus un Dzintars Jēkabs Spīčs. Noslēgumā viņiem pievienojās arī muzikante Rozīte Katrīna Ponne un ar skaļiem applausiem dejotājus sumināja klātesošie.
Mūzika bija jaudīga – divi dūdenieki – Eduards Klints un Agnese Lukjanova un bundzenieks Ernests Spīčs. Ja varat iedomāties, kā Vecrīgas šaurajās ieliņās skan „Auļi“, tad šis bija tikai nedaudz klusāk?
Turpinājums pie Pulvertorņa
Ar rekordu stāsts nebeidzās. Adelīna uzvilka baletkurpes, Rozīte paņēma trumuļus, un pie Pulvertorņa deja atdzima jaunā veidolā – puiši leca improvizācijas ar trumuļiem rokās bet meitene ar baletkurpēm kājās.
Video liecības
Svētku noskaņu iespējams izjust videoierakstā, kur redzama rekorda uzstādīšana Trokšņu ielā un Krusta dejas varianti pie Pulvertorņa.
